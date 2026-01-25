El colombiano Marino Hinestroza llega a Río de Janeiro para fichar por el Vasco da Gama

2 minutos

Río de Janeiro, 25 ene (EFE).- El extremo colombiano Marino Hinestroza llegó este domingo a la ciudad de Río de Janeiro para firmar con el Vasco da Gama, uno de los clubes más tradicionales de Brasil, cuando todo apuntaba a que su destino sería Boca Juniors.

«Estoy muy feliz de llegar a esta ciudad y vestir una camiseta tan bonita como la del Vasco», dijo el atacante de 23 años a la prensa la pasada madrugada, al desembarcar en el aeropuerto internacional de Galeão, en la capital fluminense.

El fichaje de Hinestroza ha sido una de las novelas de este mercado de fichajes.

El ya exjugador de Atlético Nacional reconoció que tenía encima de la mesa una oferta de Boca Juniors y que estaba decidido a irse al equipo de Buenos Aires, pero entonces se cruzó el Vasco en las negociaciones.

«Ya no dependía de mí. Ellos hablaron entre sí y tomaron la decisión. Esperé con paciencia junto a mi familia, porque ya estábamos preocupados por la situación, ya que llevaba muchos días sin entrenar. Al final, se llegó a un acuerdo con el Vasco», narró en declaraciones recogidas por el portal ‘Ge’.

El portal deportivo del grupo Globo informó de que el conjunto carioca pagará unos 5 millones de dólares (4,2 millones de euros al cambio de hoy) por el 80 % de los derechos federativos del jugador.

La pasada temporada, Hinestroza destacó al marcar siete goles y repartir nueve asistencias en 57 partidos, números que contribuyeron a que el Atlético Nacional lograra la Liga y la Copa de Colombia.

Por su parte, el Vasco da Gama comunicó en sus redes sociales que el extremo pasará por el reconocimiento médico y, acto seguido, completará los trámites burocráticos pendientes de su contratación para que pueda ser anunciado oficialmente como nuevo jugador del primer equipo.

«Sé que estoy llegando a un equipo muy grande. Vengo del más grande de Colombia y sé lo que significa vestir una camiseta pesada. Seré la misma persona que fui allí. Puedo mejorar y voy a mejorar con (el técnico Fernando) Diniz», prometió.

De hecho, el internacional cafetero reconoció que una llamada telefónica de Diniz fue clave para decantarse finalmente por el cuadro carioca.

«El técnico me llamó y eso fue positivo. Me dio mucha confianza, porque creo que es importante saber qué ve el entrenador en uno. Eso fue determinante para que viniera aquí», confesó. EFE

cms/jpd