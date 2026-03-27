El colombiano Santiago Moreno, cedido al Dallas FC hasta el final de la temporada

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Río de Janeiro, 27 mar (EFE).- El extremo colombiano Santiago Moreno jugará cedido en el Dallas FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos hasta el final de la actual temporada, anunció este viernes el Fluminense brasileño, su actual club.

«Le deseamos al jugador mucho éxito durante todo el año», manifestó el conjunto de Río de Janeiro en un escueto mensaje publicado en sus redes sociales.

Formado en el América de Cali, Moreno tiene 25 años y juega como atacante, partiendo desde ambos extremos, aunque también puede actuar en la posición de mediapunta.

Llegó al Fluminense en agosto de 2025 procedente del Portland Timbers de la MLS, pero ha gozado de muy pocas oportunidades desde entonces.

El técnico argentino Luis Zubeldía ha contado muy poco con él, dándole un papel testimonial en una plantilla con un gran número de delanteros y creativos, entre ellos el brasileño John Kennedy, el colombiano Kevin Serna, el venezolano Yeferson Soteldo y el uruguayo Agustín Canobbio.

El ‘Flu’ marcha actualmente en la tercera posición del Campeonato Brasileño, con 16 puntos en las primeras 8 jornadas, empatado con el São Paulo y tan solo 3 por debajo del líder, Palmeiras.

El Tricolor Carioca también jugará a partir de abril en el Grupo C de la Copa Libertadores junto a Bolívar, La Guaira e Independiente de Rivadavia. EFE

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