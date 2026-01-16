El comandante del ELN respalda una unión de guerrillas en Colombia para combatir a EEUU

El comandante del grupo guerrillero colombiano ELN, Antonio García, aseguró este jueves a la AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres del presidente Donald Trump contra narcotraficantes.

La semana pasada, Iván Mordisco, líder de la principal disidencia de la extinta guerrilla FARC y el rebelde más buscado de Colombia, propuso una cumbre de comandantes guerrilleros para enfrentar a Washington, en medio de la turbulencia en la región luego de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Si se trata de una iniciativa «para defender la Patria contra el agresor extranjero», «nos encontraremos en la lucha», dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros donde diversos grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Tras la caída de Maduro en medio de un ataque estadounidense el 3 de enero, Trump afirmó que le parecía «bien» realizar una incursión en suelo colombiano.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo de Mordisco denuncian que se trata de un plan de Estados Unidos para apropiarse de los recursos naturales de Colombia. Ambos grupos suman unos 9.400 combatientes, según estimaciones de las fuerzas militares colombianas.

Inicialmente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó las insinuaciones de Trump sobre ataques en Colombia. Luego bajó el tono tras sostener una llamada telefónica con su homólogo, quien lo invitó a la Casa Blanca para una reunión prevista para el 3 de febrero.

El gobierno colombiano aseguró que Petro y Trump se comprometieron a realizar «acciones conjuntas» contra el ELN en la frontera con Venezuela.

Interrogado sobre si está dispuesto a iniciar una guerra con Estados Unidos, García aseguró que su agrupación «hace lo que tiene que hacer en cada momento de la lucha».

Los ataques terrestres serían un paso adelante de la arremetida de Estados Unidos contra supuestos carteles, que empezó en septiembre con bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que dejan más de 100 muertos.

– «Secuestrado» –

Tras un año de enfrentamientos en redes sociales, se espera que Petro y Trump aborden en febrero cómo combatir militarmente a los narcotraficantes en Colombia.

Los desacuerdos han deteriorado la histórica alianza entre ambos países en la lucha antidrogas, clave dado que Colombia es el mayor productor mundial de cocaína.

García no había respondido públicamente a la propuesta de Mordisco, a quien Petro compara con el abatido capo narco Pablo Escobar.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, dijo el miércoles durante una visita a Washington que la propuesta de unión de las guerrillas obedece a que sus comandantes son conscientes de que «la amenaza de una acción letal» en su contra «es mayor» en estos momentos.

La inteligencia colombiana sospecha que Antonio García vive en Venezuela, país supuestamente utilizado como retaguardia.

Las fuerzas armadas de Colombia indicaron recientemente que los jefes rebeldes estarían intentando regresar luego de la caída de Maduro.

En las respuestas enviadas a la AFP, García evitó responder si son ciertas estas afirmaciones. «El ELN está centrado» en Colombia y «no hay ningún éxodo» desde Venezuela, agregó.

Maduro apoyó las fallidas negociaciones de Petro con el ELN con miras a un acuerdo de paz. Para el jefe guerrillero las «tropas gringas secuestraron» al exmandatario venezolano.

