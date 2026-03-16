El comercio detallista se acelera en enero y febrero en China

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La actividad del consumidor de China se aceleró en los dos primeros meses del año, en momentos en que Pekín busca estimular las compras entre la población, según cifras oficiales divulgadas el lunes.

El comercio detallista creció 2,8% de forma combinada en enero y febrero, comparado con el mismo período del año pasado, informó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La cifra superó una proyección de 2,5% de una encuesta de la agencia financiera Bloomberg entre economistas.

Las autoridades chinas suelen combinar los datos de los dos primeros meses del año para tener en cuenta las distorsiones causadas por las fechas variables del Año Nuevo lunar, que suele tener un repunte en el comercio.

El crecimiento del comercio minorista anunciado el lunes es el mayor desde octubre, aunque fue inferior al de los mismos dos meses de años previos, incluyendo el 4% de 2025.

En tanto, la producción industrial subió 6,3% en enero y febrero, según datos de la ONE, también por encima del pronóstico de 5,3% de la encuesta de Bloomberg.

Asimismo, la inversión en activos fijos volvió al terreno positivo con un aumento de 1,8% en los primeros dos meses del año, indicó la ONE.

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