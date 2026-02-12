El comercio exterior paraguayo cerró con un déficit de 162,2 millones de dólares en enero

2 minutos

Asunción, 12 feb (EFE).- El comercio exterior paraguayo cerró el pasado mes de enero con un déficit de 162,2 millones de dólares, al haber registrado exportaciones por un total de 1.286,4 millones e importaciones por 1.448,6 millones de dólares, informó este jueves el Banco Central (BCP).

De acuerdo con el emisor, las exportaciones de este enero fueron 4,2 % inferiores a las de enero de 2025, que entonces cerraron en 1.342,8 millones de dólares.

Los envíos de carne y menudencias bovinas, el producto estrella de Paraguay, cayeron 21,6 % en el citado curso y tuvieron a Alemania, Reino Unido y Brasil como sus principales destinos.

En cambio, se elevaron las exportaciones de bebidas y líquidos alcohólicos un 2.234,9 %, energía eléctrica un 19,7 % y aceite de soja un 34,8 %.

De acuerdo con el BCP, el 78,7 % del total de las exportaciones tuvieron Argentina, Brasil y Chile como destinos, con los granos de soja, energía eléctrica, las autopartes y la carne bovina como los productos más enviados.

Destacaron también los envíos bajo el régimen de maquila, que crecieron 46,9 % con respecto a enero de 2025 al alcanzar los 112,1 millones de dólares.

Las importaciones, entretanto, subieron 1,4 % impulsadas por los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario.

Entre los productos primarios más importados se encuentran el maíz para siembra, el tabaco sin elaborar y las verduras y legumbres sin elaborar o no procesadas.

Asimismo, el emisor paraguayo indicó que «el 64,0 % de las importaciones registradas provienen de China, Brasil y Estados Unidos», con el gigante asiático como el mayor vendedor de productos al país sudamericano gracias a los teléfonos móviles, computadores y neumáticos. EFE

