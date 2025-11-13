El comercio minorista de Brasil sube un 2,1 % en doce meses, pese a frenarse en septiembre

1 minuto

Brasilia, 13 nov (EFE).- Las ventas del comercio minorista de Brasil cayeron un 0,3 % en septiembre pasado respecto al mes anterior, pero aún así mantuvieron una tasa de crecimiento interanual del 2,1 %, informó este jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Según ese organismo estatal, en lo que va de este año, las actividades del sector acumularon hasta septiembre una subida del 1,5 %.

La caída de las ventas en septiembre se suma a las ya registradas en abril (-0,3 %), mayo (-0,4 %), junio (-0,1 %) y julio (-0,2 %), y el dato del noveno mes interrumpió la ligera recuperación medida en agosto, cuando el sector había repuntado un 0,2 %.

De acuerdo al IBGE, el comportamiento del comercio minorista es reflejo sobre todo de las políticas del Banco Central, que mantiene las tasas de interés de referencia en un elevado 15 %, una tasa que está unos diez puntos por encima de la inflación anual.

Según el Gobierno, esa política contraccionista y el alto coste del dinero han enfriado la actividad económica, al punto de que para este año se prevé un escaso crecimiento del 2,5 %, frente al 3,4 registrado en 2024. EFE

ed/cg