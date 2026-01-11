El comisario europeo Kubilius rescata la idea de un ejército europeo de 100.000 soldados

3 minutos

Berlín, 11 ene (EFE).- El comisario europeo para la Defensa, Andrius Kubilius, rescató este domingo una idea lanzada hace diez años por tres líderes europeos, la de una fuerza militar europea permanente formada por 100.000 soldados.

En la Conferencia Nacional de Folk och Försvar en la localidad sueca ed Sälen, Kubilius señaló en el panel ‘Europa bajo presión’ que la Unión Europea (UE) debe empezar a invertir su dinero «de tal manera que podamos actuar como Europa, y no solo como una colección de 27 «ejércitos bonsái'» nacionales como dijo en su momento el exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Para ello se plantea la pregunta de qué debe hacer la UE para dar un «gran salto» en el gasto de defensa a fin de lograr «un progreso más radical» que solo el rearme, dijo.

«La falta de unidad es nuestro problema», sentenció Kubilius.

«Por eso, antes de nada, necesitamos responder a una pregunta muy simple: ¿Serían los Estados Unidos militarmente más fuertes si tuvieran 50 ejércitos a nivel estatal en lugar de un solo ejército federal, 50 políticas de defensa estatales y presupuestos de defensa a nivel estatal en lugar de una sola política y presupuesto de defensa federal?», dijo.

«Si nuestra respuesta es «no», que EE.UU. no sería más fuerte, entonces, ¿a qué estamos esperando?», preguntó.

Kubilius apuntó a una publicación reciente en ‘Politico’ que muestra que «en España, Bélgica y Alemania alrededor del 70 % de los ciudadanos prefieren que la defensa de su país sea realizada por un ejército europeo en lugar de un ejército nacional (10 %) o la OTAN (12 %)».

El político lituano pidió no rehuir de preguntas incómodas, entre ellas cómo crearía la UE un «pilar europeo» de la OTAN, quién sería el comandante supremo europeo o qué pasaría con las capacidades europeas de mando y control y los cuarteles generales europeos si los estadounidenses se retiraran de Europa.

«Y lo más importante: ¿cómo reemplazaremos a la fuerza militar estadounidense permanente de 100.000 soldados, que constituye la columna vertebral de la defensa militar en Europa?», recalcó el comisario.

«¿Quién formará nuestra fuerza militar europea permanente de columna vertebral: ¿Los alemanes?, ¿Una colección de 27 ejércitos bonsái, ejércitos que se ven bien pero que están recortados y reducidos?», preguntó el comisario europeo.

«O, como ya propusieron hace (casi) diez años (el expresidente de la Comisión Europea) Jean-Claude Juncker, (el presidente francés) Emmanuel Macron y (la canciller alemana) Angela Merkel, y como apoyan hoy expertos y ciudadanos europeos: la creación de una poderosa «fuerza militar europea» permanente de 100 000 tropas», se respondió a si mismo. EFE

cae/psh

(foto)