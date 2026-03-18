El complejo de Ras Laffan conforma el corazón energético de Catar

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Redacción Internacional, 18 mar (EFE).- El complejo industrial de Ras Laffan, situado a 80 kilómetros al norte de Doha, es el corazón energético de Catar y uno de los nodos más críticos del mercado mundial de gas natural licuado (GNL).

Irán lanzó este miércoles ataques contra las instalaciones y Qatar Energy confirmó que están atendiendo el incendio y los «graves daños» provocados

Ras Laffan concentra algunas de las principales instalaciones energéticas del país, tanto en el ámbito petroquímico como en el de GNL.

La decisión de establecer el complejo se tomó en 1989 como ‘hub’ -plataforma- dedicado a la industria del gas para facilitar sus exportaciones.

Diseñado por la empresa estadounidense Bechtel, con una inversión superior a 1.000 millones de dólares, el complejo se inauguró en 1996 cuando la entonces Qatargas exportó su primer cargamento de GNL.

En sus inicios se estimó que bastarían 106 km² para las operaciones industriales, pero en 2004 esta superficie se amplió hasta los 295 km² actuales.

Ras Laffan sirve como base terrestre para la explotación del yacimiento de North Field, uno de los mayores de gas natural del mundo, descubierto en 1971 y que posee enormes reservas.

Las instalaciones procesan volúmenes de gas procedentes del North Field, lo que permite a Catar exportar alrededor de 77 millones de toneladas de GNL al año.

El puerto de Ras Laffan es el mayor puerto artificial del mundo y la instalación de exportación de gas licuado del planeta más importante, con un 33 atraques para buques.

Más que una zona industrial, el complejo funciona como una ciudad autónoma dotada de hospitales, colegios y servicios residenciales para su comunidad de trabajadores. Emplea aproximadamente 115.000 personas.EFE

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