El concurso de talentos español ‘Operación Triunfo’ debutará en la tv de EEUU en verano

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Redacción Internacional, 10 abr (EFE).- ‘Operación Triunfo’, el concurso de talentos televisivo que se estrenó en España en 2001, debutará este verano en Estados Unidos a través de Telemundo, según informa la revista Billboard.

La publicación especializada recuerda que el formato televisivo ha impulsado las carreras internacionales de artistas españoles como David Bisbal, Aitana y Lola Índigo, entre otros, y que el programa sigue a un grupo de aspirantes a cantantes que conviven en una «academia», donde reciben formación profesional y compiten en concursos semanales.

«La esencia de ‘Operación Triunfo’ se mantendrá intacta, ya que es fundamental para su éxito mundial […] La magia del programa reside en que trasciende el formato tradicional de concurso de canto, convirtiéndose en una verdadera plataforma de transformación», declaró Javier Pons, director de contenidos y jefe de Telemundo Studios, a Billboard.

Las audiciones para el programa, que según Pons «han superado las expectativas», ya se han realizado en Miami, Los Ángeles y Puerto Rico, y la final tendrá lugar el 11 de abril en Nueva York.

‘Operación Triunfo’ es un formato con una trayectoria sólida y una probada conexión emocional con audiencias de todas las edades, especialmente con las generaciones más jóvenes, muchas de las cuales no consumían la televisión tradicional, señala.

Y con el tiempo, se convirtió en un verdadero fenómeno cultural en España.

En 2026, se observó una combinación única de factores que impulsan la decisión de emitirlo en EEUU: el continuo crecimiento del mercado latino en Estados Unidos, la evolución del consumo musical hacia las plataformas digitales y sociales, y una audiencia joven que busca historias auténticas y talento genuino, explica Pons.

«Creemos que este es el momento ideal para presentar una versión de ‘Operación Triunfo’ que conecte culturalmente con el público hispanohablante, conservando al mismo tiempo la esencia del formato», agrega.

Aunque «la esencia de ‘Operación Triunfo’ se mantendrá intacta, ya que es fundamental para su éxito global», Pons señala que «al mismo tiempo, estamos realizando algunos ajustes para reflejar la diversidad de la comunidad hispanohablante y ofrecer una experiencia multiplataforma acorde con los hábitos de consumo del público en Estados Unidos».

«En España, el formato se ha consolidado como plataforma de lanzamiento para grandes estrellas. Para su versión estadounidense, nos enorgullece presentar un programa que celebra el talento, la pasión y la cultura latina, acompañando a jóvenes artistas en su camino para convertirse en la próxima generación de estrellas de la música», explica. EFE

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