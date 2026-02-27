El Congreso de Ecuador aprueba una ley minera que permite explotar en zonas de Galápagos

El Congreso de Ecuador aprobó el jueves una ley de extracción minera criticada por ambientalistas que se oponen a la norma por permitir incluso la explotación en un área externa al santuario de flora y fauna de las islas Galápagos.

Con 77 votos a favor y 70 en contra, la Asamblea Nacional dio luz verde a la ley impulsada por el gobierno del derechista Daniel Noboa, que busca fomentar las inversiones del sector minero.

El texto también permitirá la extracción de material rocoso en áreas de las famosas islas Galápagos, santuario natural y joya turística del país, en zonas que están fuera del área considerada como parque nacional.

El archipiélago es un Patrimonio Natural de la Humanidad y tiene flora y fauna únicas en el mundo.

La ley «fortalece los controles y la regulación de la actividad extractiva, con el fin de combatir la minería ilegal», señaló en un comunicado el Congreso, de mayoría oficialista.

La asambleísta de oposición Verónica Iñíguez expresó su descontento al finalizar la sesión desarrollada en Guayaquil (suroeste).

«Vamos a ver cómo Galápagos se convierte en una cantera y cómo se sacrifican los territorios de la Amazonía, cómo los páramos van a verse afectados por esta ley», dijo Iñíguez.

Unas 300 personas marcharon pacíficamente en contra de la ley en los alrededores de la Corte Constitucional con máscaras de los rostros de los asambleístas que votaron a favor.

Los manifestantes levantaron carteles con los escritos «Noboa minero la vida va primero» y «La tierra no se vende».

La Conaie, la mayor organización indígena del país, advirtió más temprano en un comunicado que con esta ley habrá «menos protección ambiental, mayor riesgo de contaminación en ríos y páramos y más conflictividad social».

