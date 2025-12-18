El Congreso de Perú cede a las protestas y amplía el plazo para formalizar la minería artesanal

El Congreso de Perú amplió este miércoles por un año el plazo para la formalización de miles de mineros artesanales, tras semanas de protestas del sector que exigían la extensión del periodo que vencía a finales de este año.

El parlamento aprobó en segunda y definitiva votación un nuevo plazo para que los mineros se inscriban en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Durante la sesión, se aprobó «el dictamen que extiende el proceso de formalización de la minería artesanal», indicó el Congreso en X.

El nuevo plazo vencerá el 31 de diciembre de 2026.

Fuera de la sede del legislativo, en el centro de Lima, trabajadores con cascos azules y blancos se manifestaron a favor de la prórroga.

En la ciudad de Arequipa, otro grupo bloqueó con piedras y neumáticos en llamas la carretera Panamericana, según imágenes de la televisión local.

En Perú -segundo productor latinoamericano de oro y el tercer proveedor mundial de cobre- coexisten tres modalidades de minería: formal, regulada por la ley, la informal en proceso de legalización y la ilegal, que afecta el medioambiente y financia el crimen organizado.

Al menos unas 300.000 personas viven de la minería no formal en Perú, según estimaciones de la fiscalía ambiental.

«Nos han dado un año más para poder trabajar, ahora esperamos que el gobierno promulgue la ley», dijo a la prensa Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú.

El Reinfo se estableció en 2016 para combatir la minería ilegal, pero en la práctica no ha funcionado porque apenas una minoría de trabajadores mineros se ha inscrito.

Los llamados informales alegan que el Estado fijó normas imposibles de cumplir para los pequeños productores y que favorecen a las grandes firmas.

Este miércoles Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que reúne a las mayores mineras del país, rechazó la decisión del Congreso.

El Reinfo es un «régimen fallido y un escudo a la ilegalidad» que permite a los mineros ilegales evadir la fiscalización del Estado, dijo al Canal N.

