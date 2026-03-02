El congreso mundial del móvil, entre la guerra en Oriente Medio y las novedades tecnológicas

Pese al impacto de la ausencia de última hora de varias empresas de Oriente Medio y a una protesta de activistas llamando al boicot del pabellón de Israel, el Congreso mundial de la telefonía móvil presentó el lunes numerosas novedades, principalmente en el ultracompetitivo sector de la IA.

El evento, gran cita anual de los profesionales del sector de las telecomunicaciones y los servicios conectados, reunió a decenas de miles de expositores, ponentes y visitantes apasionados por la tecnología.

Pero, dos días después del inicio de los ataques aéreos Estados Unidos e Israel contra Irán, la actualidad internacional se coló en los pasillos del salón.

Todavía sin cuantificar, «sin duda las restricciones de viaje [debidas al cierre de espacios aéreos, ndlr] están teniendo un impacto», reconoció a la AFP Lara Dewar, responsable de marketing de la Asociación Mundial de Operadores de Telecomunicaciones (GSMA), que organiza el congreso.

Entre la treintena de expositores israelíes esperados, varios no consiguieron llegar a Barcelona. En el pabellón israelí faltan nueve de las 25 empresas previstas.

«Nuestros vuelos (…) fueron cancelados y no pudimos llegar a Barcelona», explicó en un comunicado enviado a la AFP Nofar Moradian-Shiber, responsable del Instituto Israelí para la Exportación (IEI).

Según la prensa española, el cierre de numerosos aeropuertos en Oriente Medio provocó «miles» de cancelaciones de congresistas, aunque el presidente de la región de Cataluña, Salvador Illa, había reducido en la mañana el impacto, asegurando que apenas había «afectaciones muy restringidas».

– «Descolonicemos la tecnología» –

Muestra de la sensibilidad del tema, varias empresas israelíes consultadas por la AFP no quisieron pronunciarse públicamente sobre las consecuencias de la guerra en sus actividades.

Según los organizadores, este año no se esperaba la presencia de ninguna compañía iraní en el congreso.

En su intervención durante la primera gran mesa redonda de la jornada, el director general de la GSMA, Vivek Badrinath, aludió directamente a la actualidad, expresando su consideración hacia «todos los afectados por el conflicto».

Minutos antes, una treintena de manifestantes se habían congregado a las puertas del extenso recinto donde se celebra el evento coreando cánticos como «¡Boicot a Israel, boicot a Estados Unidos!», y agitando pancartas en las que se podía leer, entre otros, «Descolonicemos la tecnología».

«Ya habíamos previsto manifestarnos incluso antes de las acciones de este fin de semana. Lo que [los israelíes] han hecho demuestra suficientemente que debemos seguir boicoteándolos porque no escuchan a nadie y lo hacen todo según sus intereses», denunció un portavoz, Roland Mimi Ngoy.

– Competitividad europea –

La actualidad internacional no eclipsó totalmente los debates en los pasillos del salón sobre los avances técnicos de las telecomunicaciones, sacudidas por la irrupción de la IA.

El grupo chino Honor presentó así por todo lo alto su primer teléfono-robot potenciado por inteligencia artificial.

Mientras, el gigante estadounidense Amazon anunció, de su lado, una inversión de 18.000 millones de euros en la nube y la IA en España, que se suma a los 15.700 millones ya oficializados en 2024 para un periodo de diez años.

«En un mundo lleno de incertidumbres, nuestro país es un valor seguro», celebró en la red social X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tras mantener un encuentro con una delegación de Amazon en Barcelona.

Sobre la soberanía tecnológica, que debe ser uno de los temas centrales de esta edición que se extiende hasta el jueves, varios directivos abogaron el lunes por reforzar el peso europeo.

«Necesitamos grandes empresas que asuman más riesgos, atraigan a mejores talentos y con inversiones tecnológicas más importantes», instó Marc Murtra, presidente del operador español Telefónica.

La directora general de Orange, Christel Heydemann, pidió de su lado simplificar la normativa europea para fomentar «la competitividad» de las empresas de telecomunicaciones.

Los satélites de comunicación y las redes 5G y 6G fueron otros de los temas abordados, en un momento en que los fabricantes tienen que lidiar con el aumento del precio de los chips de memoria RAM, lo que hace temer una caída de las ventas este año.

