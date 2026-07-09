El Congreso Perú aprueba polémica ley sobre delitos de lesa humanidad

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Lima, 9 jul (EFE).- La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este jueves, en segunda y definitiva votación, un proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el código penal peruano, a pesar de la polémica generada por establecer restricciones a su aplicación a diferencia de las normas internacionales.

La decisión fue tomada con 14 votos a favor de los integrantes de la Comisión Permanente, que cumplen las funciones del pleno ante el inminente término de funciones del actual Congreso unicameral, que a fines de este mes será reemplazado por las cámaras de senadores y diputados electas durante los comicios generales del pasado 12 de abril.

El proyecto fue presentado por el presidente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y tras ser aprobado el pasado 12 de mayo por la Comisión de Constitución, recibió el aval en primera votación del pleno del Legislativo el pasado 23 de junio.

Según informó el Congreso este jueves, incorpora un nuevo capítulo al Código Penal para establecer «que serán considerados delitos de lesa humanidad aquellos actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento e intención por parte del autor».

Entre los delitos comprendidos, añadió, se encuentran el homicidio calificado, la trata de personas, el secuestro, la violación sexual, la desaparición forzada y la tortura.

El texto precisó «los elementos constitutivos del delito», al definir los conceptos de «ataque generalizado o sistemático, población civil y el conocimiento del agente», y establece sanciones que van desde 30 años de prisión hasta cadena perpetua.

Defensa y críticas a la norma

Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, el fujimorista Arturo Alegría, aseguró que responde «a los compromisos internacionales» asumidos por Perú tras la ratificación del Estatuto de Roma y atiende a una exhortación del Tribunal Constitucional (TC) para que se incorpore este tipo penal en la legislación nacional.

Rospigliosi, quien ha sido elegido senador para el siguiente período legislativo, destacó la aprobación y sostuvo que «la mafia caviar que domina el sistema judicial», como sectores conservadores denominan despectivamente a las corrientes progresistas del país, «no podrá abusar ilegalmente de ese concepto para perseguir injustamente a militares y policías que derrotaron al terrorismo, y a los que hoy luchan contra delincuentes, narcotraficantes y el crimen organizado».

Sin embargo, la aprobación generó el rechazo de congresistas como la izquierdista Ruth Luque, quien afirmó que «desconfigura por completo el delito de lesa humanidad».

«El fujimorismo y sus aliados de este Congreso ratifican su desprecio por las víctimas y los derechos humanos», remarcó Luque en la red social X antes de considerar que las autoridades del Ejecutivo «deben observar esta ley».

Defensores de DD.HH.: «Grave retroceso»

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló, por su parte, que la aprobación de esta ley «representa un grave retroceso para el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos» y también instó al Gobierno interino de José María Balcázar a observarla.

«Al restringir su aplicación en casos de desaparición forzada, tortura y secuestro, la norma vulnera las obligaciones internacionales asumida por el Estado peruano y favorece la impunidad frente a crímenes que, por su naturaleza, son imprescriptible», enfatizó.

Tras ser aprobada por el Congreso, la norma deberá aún pasar al Ejecutivo para su promulgación o devolución con observaciones. EFE

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