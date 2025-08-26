El conjunto emergente peruano de K-pop BlingOne regresa a Corea para actuar con veteranos

Seúl, 26 ago (EFE).- El conjunto emergente peruano de K-pop BlingOne se encuentra de vuelta en Corea del Sur para participar en el festival ‘Click the Star’ el próximo sábado día 30, y durante el que compartirán escenario con estrellas consolidadas como Rain, Xiumin, Ailee, Chungha, Triple S y CRAVITY.

El festival musical ‘Click the Star’ de K-pop se desarrollará durante unas siete horas y media en la isla Jara, cerca de la ciudad de Gapyeong, en la provincia de Gyeonggi

BlingOne debutó el pasado 26 de junio con el sencillo ‘Kiss & Call’ tras superar un proceso de audiciones en el que participaron más de 5.000 personas en Perú en el marco el programa ‘Click the Star’ del World K-Pop Center, la primera y más grande organización cultural y de capacitación de K-pop de Corea del Sur.

Las tres recibieron formación en Seúl tras quedar finalistas en el proceso y de cara a su lanzamiento como conjunto este año.

El trío, compuesto por Abi, Rubi y Mia, participó el lunes en un evento para aficionados celebrado en la embajada del Perú en Seúl, que les permitió interactuar en un ambiente más cercano con sus seguidores locales.

Durante el encuentro, el embajador del Perú en Corea, Paul Fernando Duclos Parodi, destacó el trabajo del conjunto para «reflejar en su arte la idiosincrasia, personalidad y cultura de nuestra nación» a través del K-pop en su emergente trayectoria.

«Para la Embajada del Perú es particularmente gratificante compartir este momento, ya que hace más o menos un año y medio fuimos testigos del inicio del proceso, cuando un grupo de chicas peruanas llegó a Corea para emprender un viaje entusiasta, de trabajo duro y dedicación, y convertirse, bajo el sistema de formación del K-pop, en el primer grupo peruano formado aquí», declaró Duclos Parodi. EFE

