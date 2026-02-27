El Consejo de Estado avala la denominación como ‘extrema izquierda’ de La Francia Insumisa

París, 27 feb (EFE).- El Consejo de Estado francés, máxima instancia administrativa del país, avaló este viernes la decisión del Ministerio del Interior de incluir en el apéndice de ‘extrema izquierda’ al partido La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

La formación había recurrido esa decisión, adoptada el pasado día 2 con vistas a las elecciones municipales de marzo, al considerar que Interior se había sustentado en consideraciones subjetivas al sacar al LFI del ‘bloque de izquierdas’, que hasta ahora compartía con comunistas, socialistas y ecologistas.

El Consejo de Estado consideró, sin embargo, que la decisión de Interior, enviada a los Prefectos de todo el país para la organización del escrutinio, «no está afectada de un error evidente de apreciación».

Sin entrar a valorar el programa de los partidos, la instancia administrativa considera que la clasificación de partidos hecha por Interior «no contiene errores manifiestos».

Por ello da luz verde a la circular enviada a los Prefectos, que reparte a los partidos en seis bloques: extrema izquierda, izquierda, diversos, centro, derecha y extrema derecha.

Interior justificó la inclusión de La Francia Insumisa en el de ‘extrema izquierda’ por considerar que el partido «rechaza el debate parlamentario», presenta de forma sistemática mociones de censura, pone en cuestión de forma muy tajante la autoridad judicial y lanza llamamientos a la desobediencia civil.

«¿Desde cuándo el ministro del Interior decide de este tipo de cambios? ¿A quién satisface con ello? ¿Por qué lo hace ahora?», se preguntó entonces Mélenchon en un mensaje en redes sociales en el que consideró que se trata de «una decisión digna de (Donald) Trump» y de «una república bananera».

El líder de LFI, que reivindica la etiqueta de ‘izquierda radical’, había obtenido en 2022 que el Consejo de Estado obligara al Ministerio del Interior a incluirles en la ‘alianza de izquierdas’, porque entonces concurrieron a las legislativas aliados con socialistas, comunistas y ecologistas.

En su decisión de este viernes, el Consejo de Estado también validó, con los mismos argumentos, la atribución de la etiqueta de ‘extrema derecha’ a la Unión de Derechas por la República (UDR), el partido creado por el expresidente del partido conservador Los Republicanos Éric Ciotti que está asociado con la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

Le Pen también rechaza sistemáticamente que le atribuyan la etiqueta de ‘extrema derecha’ y reivindica la de ‘patriotas’. EFE

