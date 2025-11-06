El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba levantar sanciones al presidente sirio

Naciones Unidas, 6 nov (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este jueves levantar las sanciones que pesaban sobre el presidente sirio Ahmed Al Sharaa, exlíder del grupo islamista que el año pasado derrocó al Gobierno de Bachar al Asad, días antes de su visita prevista a la Casa Blanca.

Todos los miembros del Consejo, a excepción de China, que se abstuvo, votaron a favor de la resolución de levantar las sanciones Al Sharaa y al ministro del Interior sirio, Anas Khattab Anas Khattab, propuesta y firmada por Estados Unidos, país que destacó el consenso como una «fuerte señal política».

El embajador de EE.UU. ante la ONU, Michael Waltz, consideró que la resolución recién aprobada «reconoce la nueva era en Siria», aplaudió el «duro trabajo» del gobierno de Al Sharaa y citó al presidente Donald Trump al afirmar que así se facilitará «la oportunidad de Siria para la paz». EFE

