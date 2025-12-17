The Swiss voice in the world since 1935
El consejo de Warner rechaza la opa de Paramount y defiende el acuerdo con Netflix

Redacción Economía, 17 dic (EFE).- El consejo de administración de Warner Bros. Discovery ha rechazado por unanimidad la opa formulada por Paramount Skydance al considerar que no beneficia a sus accionistas y no mejora el acuerdo de fusión suscrito con Netflix, ha informado este miércoles el grupo de entretenimiento en un comunicado.

Por ello, el consejo recomienda a sus accionistas que no acudan a la opa de Paramount y defiende al acuerdo de fusión con Netflix.

Según Warner, después de una «cuidadosa evaluación» de la opa formulada por Paramount, el consejo ha concluido que su valor es «insuficiente» y acarrea «importantes riesgos y costes».

El consejo de administración de Warner recalca que, en su opinión, el proyecto de fusión con Netflix «representa un valor superior y más seguro» para sus accionistas.

Tras esta decisión, el consejo de Warner ha enviado una carta a sus accionistas con sus recomendaciones. EFE

