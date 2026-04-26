El Consejo Electoral de Ecuador elimina del registro a partido político de izquierda

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Quito, 26 abr (EFE).- El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este domingo la eliminación del registro nacional de organizaciones políticas a ‘Construye’ y ‘Unidad Popular’, este último uno de los pocos movimientos políticos de izquierda que persisten en Ecuador.

El CNE, que eliminó a las dos agrupaciones por la reducción de su militancia, recordó que autorizar la participación electoral de organizaciones que no cumplen los requisitos afecta la integridad del sistema de partidos y podría derivar en un uso indebido de recursos públicos.

Y por ello defendió que «la decisión adoptada responde a los principios de legalidad. transparencia y responsabilidad institucional».

Geovanni Atarihuana, líder de Unidad Popular, tildó de «Vergüenza Nacional» al CNE que, en su opinión, está «al servicio de (presidente Daniel) Noboa», y agregó que un supuesto «fraude continúa».

«Sin argumentos, fuera de tiempo, violando todos los procedimientos, la ley y la constitución con solo dos votos de Diana Atamaint y José Merino, incondicionales de Daniel Noboa resolvieron cancelar el registro de Unidad Popular», escribió en su cuenta de X, en la que sostuvo que la «decisión es NULA, por el fondo y forma».

Atarihuana aseveró que «esto recién empieza» y avanzó que acudirán al Tribunal Contencioso Electoral, a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Continuaremos defendiendo nuestro derecho de participación en todos los escenarios», señaló al adelantar que mañana, lunes, ofrecerán detalles sobre las «siguientes acciones legales y de movilización».

La decisión del CNE ocurre siete meses antes de las elecciones locales, pues el 29 de noviembre los ecuatorianos acudirán a las urnas para designar a prefectos/as y viceprefectos/as, alcaldes/as, concejales/as urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.

El CNE adelantó las elecciones, previstas inicialmente para el 14 de febrero de 2027, para evitar problemas por un eventual fenómeno de El Niño, pero la oposición ha criticado una decisión de ese tipo señalando que no se ha adoptado en otras ocasiones complicadas.

El más duro crítico de ese cambio es el movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), agrupación que, pese a estar suspendida nueve meses por estar inmersa en una investigación judicial, asegura que sí presentará candidatos, pero arropados por otras agrupaciones políticas. EFE

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