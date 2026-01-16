El Consejo Presidencial de Yemen nombra primer ministro y encarga la formación de gabinete

Saná, 16 de enero (EFE) – El Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) de Yemen, respaldado por Arabia Saudí, ha nombrado primer ministro al titular de Asuntos Exteriores, Shaea al-Zendani, y le ha encomendado la formación de un nuevo gobierno tras la dimisión del gabinete, según informaron medios estatales la madrugada del viernes.

La agencia de noticias estatal Saba informó que el presidente del consejo, Rashad al-Alimi, emitió un decreto nombrando a Al-Zendani para el cargo y autorizándolo a formar un nuevo gabinete.

Los miembros del gobierno saliente continuarán gestionando los asuntos rutinarios de forma interina, sin la facultad de nombrar o destituir a funcionarios, hasta que se constituya un nuevo gobierno.

El primer ministro saliente, Salem bin Breik, fue nombrado asesor de Al-Alimi para asuntos financieros y económicos, según Saba.

Bin Breik presentó su renuncia al gobierno el jueves por la mañana, afirmando que la medida buscaba «abrir camino a un nuevo gabinete que refleje los recientes cambios políticos y militares destinados a restaurar las instituciones estatales y consolidar la autoridad en la toma de decisiones».

La reorganización se produce en medio de una creciente tensión dentro del fracturado bando antihutí de Yemen, donde las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y los separatistas del sur, respaldados por Emiratos Árabes Unidos, se encuentran enfrascados en una lucha de poder en partes del sur y el este del país.

En las últimas semanas, las fuerzas afines al gobierno han intentado reafirmar el control sobre zonas estratégicas e instituciones estatales tras la derrota de los separatistas, cuyas fuerzas arrasaron las provincias orientales en diciembre.

Sin embargo, las fuerzas afines al gobierno, respaldadas por la cobertura aérea saudí, revirtieron rápidamente esos avances y expulsaron a los separatistas de estas zonas a principios de enero.

Yemen ha estado sumido en un conflicto desde 2014, cuando los rebeldes hutíes, alineados con Irán, tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno reconocido internacionalmente al exilio.

Una coalición liderada por Arabia Saudí intervino al año siguiente en apoyo al gobierno. Si bien los combates a gran escala han disminuido desde la tregua negociada por la ONU en 2022, la guerra ha fragmentado el país, con autoridades rivales controlando diferentes regiones.

El Consejo de Liderazgo Presidencial se formó en 2022 para reemplazar al expresidente Abdurabbeh Mansour Hadi y unificar a las facciones antihutíes bajo un liderazgo colectivo.

Sin embargo, las divisiones internas y la competencia entre los aliados regionales han seguido complicando la gobernanza y las iniciativas de reforma.

Al-Zendani, un veterano diplomático, se enfrenta ahora al reto de formar un gabinete capaz de sortear las divisiones políticas de Yemen, abordar la creciente crisis económica y avanzar en los estancados esfuerzos de paz con los hutíes, incluso cuando millones de personas siguen dependiendo de la ayuda humanitaria. EFE

