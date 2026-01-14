El consumo de energía eléctrica en Paraguay aumentó un 12,5 % en 2025

Asunción, 14 ene (EFE).- El consumo de energía en Paraguay alcanzó el año pasado 29.419 gigavatios por hora (GWh), lo que representa un incremento del 12,5 % con respecto a 2024, cuando la demanda fue de 26.154 GWh, informó este miércoles la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

La Ande indicó en un comunicado que el consumo de 2025 constituye el «segundo mayor aumento de la última década».

El 87,6 % de la energía, unos 25.768 GWh, provinieron de la hidroeléctrica de Itaipú, una de las centrales más grandes del mundo, compartida por Paraguay y Brasil.

La hidroeléctrica de Yacyretá, copropiedad de Paraguay y Argentina, fue la segunda fuente de energía con el 10,5 % o 3.081 GWh, detalló la institución.

El restante 1,9 % provino de la Central Hidroeléctrica Acaray, ubicada en el departamento de Alto Paraná (este).

«La demanda máxima histórica del Sistema Interconectado Nacional (SIN) de 2025 fue de 5.280 MW (megavatios), registrado el 15 de diciembre», resaltó la nota.

El aumento en la demanda eléctrica, según la Ande, «evidencia la consolidación de la actividad económica y el crecimiento del sector industrial en el país».

Paraguay, un país de 6,1 millones de habitantes, genera el 100 % de su energía eléctrica a través de fuentes renovables.

La Entidad Binacional de Itaipú informó el lunes pasado que en 2025 alcanzó una productividad promedio de 1,1000 megavatios por metro cúbico por segundo (MW/m3/s), el «mejor resultado» histórico de la represa desde que inició sus operaciones en 1984.EFE

