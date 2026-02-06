El consumo global de electricidad se acelera y subirá a un ritmo del 3,6 % en 2026-2030

4 minutos

París, 6 feb (EFE).- El aumento de la demanda global de electricidad, que se ralentizó al 3 % en 2025 tras el 4,4 % en 2024, va a acelerarse de aquí a 2030 a un ritmo del 3,6 % anual de media, lo que supone una neta aceleración respecto al 2,8 % de la pasada década, indica la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En su informe sobre la electricidad publicado este viernes, la AIE destaca también que las renovables y la nuclear están ganando peso en la generación y a comienzos de la próxima década supondrán un 50 % del total, frente al 43 % en 2025.

En los próximos cinco años, el ritmo de crecimiento de la demanda será un 50 % superior al que se registró en la pasada década, y eso sobre todo por las nuevas necesidades de la industria, pero también por los vehículos eléctricos, la instalación de aparatos de refrigeración y los centros de datos.

La electrificación de los usos queda sintetizado en un dato: el consumo de energía en el mundo va crecer al menos 2,5 veces más rápido que el conjunto de la energía.

Para ilustrarlo, el director de los mercados de la energía de la AIE, Keisuke Sadamore, señaló que «en esta era de la energía, el incremento del consumo global de electricidad hasta 2030 equivaldrá a añadir el doble de lo que representa ahora la Unión Europea».

China concentrará el 50 % de la nueva demanda

Por sí sola, China supondrá el 50 % del aumento global hasta la próxima década, con una cadencia de incremento anual del 4,9 %, inferior al 6,5 % que tuvo en el decenio precedente.

Aunque tengan un peso relativo menor, la cadencia se va a acelerar en India (al 6,4 %) y en el sureste asiático (al 5,3 %), que aparecen como los motores que están tomando el relevo de China.

El consumo de electricidad va a subir de aquí a 2030 también en los países en desarrollo, a un ritmo del 2 % anual en Estados Unidos (el doble que en la pasada década) e incluso del 2,3 % en la Unión Europea.

La generación de electricidad con renovables alcanzó en 2025 por primera vez la obtenida en centrales de carbón, pese a que la contribución de la hidroeléctrica fue menor que en 2024, y superó un tercio del total, cuando hace una década su cuota era del 23 %.

El principal vector de esa progresión de las renovables el pasado año fue la fotovoltaica y lo va a seguir siendo hasta el final de la década, ya que en ese tiempo aportará más del 60 % de la nueva producción, de forma que superará a la eólica y a la nuclear este año y a la hidroeléctrica en 2029.

En conjunto, las renovables van a progresar a un ritmo medio anual del 8,4 % de aquí a 2030 y dentro de éstas la fotovoltaica y la eólica -las que tienen una naturaleza intermitente- elevarán su cuota conjunta del 17 % en 2025 al 27 % en 2030.

El carbón, todavía primera fuente de producción en 2030

Frente a eso, la electricidad generada por carbón se está estancando en volumen y va a seguir así, con lo que en términos relativos va a descender, del 34 % en 2025 al 27 % en 2030, aunque entonces seguirá siendo individualmente la principal fuente de producción.

El gas para producir electricidad, por su parte, va a acelerar su cadencia de progresión al 2,6 % de media anual en 2026-2030, por un fuerte aumento de la demanda de Estados Unidos y Oriente Medio.

Por lo que respecta a la nuclear, aunque su cuota va a disminuir tanto en Estados Unidos (del 29 % en 2025 al 25 % en 2030) como en Europa (del 23 % al 20 %), en China la conexión de nuevos reactores a la red significará un incremento medio anual del 6 % hasta 2030.

De forma que a escala mundial en los cinco próximos años la progresión de la electricidad nuclear será del 2,8 % de media anual, más del doble del 1,3 % registrado entre 2021 y 2025. EFE

