El correísmo elige a Gabriela Rivadeneira como presidenta en convención nacional de Manta

3 minutos

Manta (Ecuador), 18 ene (EFE).- El movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el exjefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), proclamó este domingo como su presidenta a la extitular del Parlamento Gabriela Rivadeneira, quien criticó duramente al Gobierno de Daniel Noboa.

Rivadeneira lideraba la única lista que presentó el correísmo, y en la que la expresidenta de la RC y excandidata presidencial, Luisa González, estará encargada de los asuntos internacionales de la organización.

En una convención realizada en el coliseo Tohallí, de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí -bastión del correísmo-, González denunció supuestos impedimentos para el paso de autobuses con militantes a la cita, cuya realización en el sitio se concretó tras una medida cautelar que suspendió la decisión de la Intendencia de Policía de revocar el permiso por presuntas inconsistencias en la solicitud.

Inseguridad

En su discurso antes de ser proclamada presidenta, Rivadeneida recordó que 2025, con más de 9.000 homicidios, fue el año más violento en la historia de Ecuador y criticó lo que consideró una falta de acción del Gobierno para enfrentar la inseguridad.

«El Gobierno tiene una hipocresía impresionante», aseveró en su discurso al acusarlo de ser supuestamente «cómplice del crimen organizado», al que Noboa declaró la «guerra» a inicios de 2024, cuando tildó de «terroristas» a las bandas delincuenciales.

Rivadeneira recordó a las víctimas de las protestas sociales en los últimos gobiernos, incluyendo la del año pasado en la administración de Noboa, y pidió un minuto de silencio en su memoria.

Además, dijo que la primera tarea de la organización política, es crear comités para «revisar y fiscalizar» las «acciones y abandono del Estado», del que también criticó la falta de acción en el área de salud.

«El Gobierno de Noboa no solamente que convirtió al Estado en empresa, a la seguridad en espectáculo, a la salud, en un ‘show’ y en un negocio, sino que, además, a la vida en mercancía, y eso debe dolernos», afirmó.

Retorno

En una intervención virtual, Correa anotó que la RC «no es bazar ni mercadillo, no se compra ni se vende».

Recordó que el 15 de enero de 2007 asumió el poder, cuando venció en las urnas a Álvaro Noboa, padre del actual gobernante.

«A 19 años de aquella gesta democrática nos encontramos con la patria devastada, ofendida, humillada», opinó.

Rivadeneira, quien volvió a Ecuador tras seis años asilada en México, dijo que llegó «para cumplir una tarea encomendada» por Correa, quien consideró que volvió «cargada de dignidad, sin claudicar ante miserables», pese a la «persecución que sufrió».

La ahora presidenta de la RC recordó que en enero de 2020 salió del país «por persecución política», por una denuncia de instigación tras las protestas sociales ocurridas en el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), exvicepresidente de Correa y ahora su enemigo político.

Rivadeneira cuestionó que se haya perseguido a su familia y se haya encarcelado a su padre por supuesto testaferrismo, aunque luego se probó su inocencia. EFE

sm/cpy

(foto)(video)