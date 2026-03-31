El coste por empleado en España es de 26 euros la hora, 8 euros menos que promedio de UE

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Bruselas, 31 mar (EFE).- Los empleadores en España registraron en 2025 un coste laboral medio de 26,4 euros por trabajador y hora, una cifra inferior al promedio de la Unión Europea, cuyo gasto laboral fue de 34,9 euros la hora, informó este martes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En 2025, la UE observó diferencias significativas entre el gasto total que asumen los empleadores para contratar personal en los distintos Estados miembros, con costes horarios por mano de obra que fueron desde los 12 y 13 euros en Bulgaria y Rumanía, respectivamente, hasta los 57 euros en Luxemburgo o 52 en Dinamarca.

La media española se colocó 8,5 euros por debajo de la media de la UE, con un gasto laboral promedio de 26,4 €.

En conjunto, todos los países del bloque comunitario, excepto Malta (-0,5 %), vieron crecer su coste por mano de obra con respecto al año anterior, lo que elevó la media europea un 4,1 %, de 33,5 euros por hora en 2024 a 34,9 en 2025.

Los mayores incrementos se registraron en Bulgaria (+13,1 %), Croacia (+11,6 %) y Rumanía (+10,6 %), mientras que los Estados miembros que crecieron más lentamente fueron Francia (+2,0 %) e Italia (+3,2 %), seguidas de España, Chipre y Luxemburgo (+3,5% cada uno).

La zona euro, que agrupa a los países que utilizan el euro como moneda oficial, pasó de los 36,8 euros por trabajador y hora en 2024 a los 38,2 euros en 2025, lo que supuso un incremento del 3,8 %.

En el análisis estadístico, el coste laboral medio incluye tanto los gastos directos, como sueldos, remuneraciones o salarios en especie; como indirectos, por ejemplo, las cotizaciones sociales o impuestos.

De hecho, la proporción de costes no salariales sobre el total de los costes laborales fue de uno de cada cuatro euros aproximadamente: el 24,8 % en la UE y el 25,6 % en la zona euro. En España, esta cifra fue ligeramente superior, con una tasa del 26,2 % de costes no salariales. EFE

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