El crecimiento del PIB en la OCDE se ralentizó al 0,3 % en el último trimestre de 2025

2 minutos

París, 19 feb (EFE).- El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en los países de la OCDE se ralentizó al 0,3 % en el último trimestre de 2025, frente al 0,4 % registrado en los tres meses precedentes, según cifras provisionales.

En un comunicado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que, con datos disponibles de 24 de los 38 países miembros, la evolución del PIB fue heterogénea en la recta final del año.

En concreto, diez países tuvieron un mayor crecimiento en comparación con el trimestre precedente, dos se mantuvieron sin cambios, siete vieron una ralentización del ritmo de aumento del PIB y cinco experimentaron contracciones.

«Como resultado, el crecimiento del PIB en la OCDE se desaceleró ligeramente hasta el 0,3 % en el cuarto trimestre de 2025, frente al 0,4 % del trimestre anterior, según estimaciones provisionales», detalló la organización.

Entre otros países de la OCDE de los que se disponía de datos, Lituania registró la tasa de crecimiento intertrimestral más alta en el cuarto trimestre (1,7 %), seguida de Israel y Polonia (1,0 % en ambos países).

Fuera de ese podio se quedaron países como España, Portugal o México, con un crecimiento estimado del 0,8 %.

Por el contrario, Irlanda y Corea destacaron en negativo, con contracciones del 0,6 % y el 0,3 %, respectivamente.

No hay información, por el momento, de países como Chile, Colombia, Costa Rica o Estados Unidos.

Entre los países del G7, el crecimiento, según los datos provisionales de la OCDE, fue del 0,2 %, frente al estancamiento del trimestre precedente, y en la Unión Europea la tasa de avance fue del 0,3 %, con un progreso similar a la de la zona euro.

Con estos datos, las previsiones de la OCDE respecto a la evolución anual del PIB apuntan a un crecimiento del 1,7 %, lo que mejora la cifra de 2024 (1,2 %) y de 2023 (1,1 %). EFE

