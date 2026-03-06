El crudo brent avanza más de un 2 % y ya supera los 89 dólares el barril

Londres, 6 mar (EFE).- El petróleo brent para entrega en mayo sigue ascendiendo con fuerza esta mañana, en algunos momentos acercándose al 5 % de subida, y ha llegado a superar los 89 dólares por barril, un techo que no se registraba desde hace casi dos años.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, bajaba el 0,40 % a las 06.00 horas (GMT) en el International Exchange (ICE) londinense, hasta los 85,07 dólares por barril, pero acto seguido comenzó a repuntar con fuerza y llegó a superar los 89 dólares al filo del mediodía.

A las 12.37 gmt, el barril de crudo brent se cotizaba a 89,01 dólares, con una subida del 4,21 %.

En los últimos tres años, el brent ha superado la barrera psicológica de los 90 dólares en dos ocasiones, siempre por convulsiones geopolíticas en Oriente Medio: en octubre de 2023, tras los ataques de Hamás a Israel y la consiguiente invasión de Gaza, llegó a superar los 95 dólares.

Al año siguiente, con ocasión de otras escaramuzas armadas entre Irán e Israel en abril de 2024 en los Altos del Golán sirio, también subió por encima de los 91 dólares.

Desde entonces, había estado en constante bajada, con precios en la horquilla de los 70-80 dólares, llegando a caer en el punto más bajo (diciembre de 2025) a 60,64 dólares/barril.

Según informaciones de Bloomberg, el presidente Donald Trump podría descartar ahora que el Departamento del Tesoro negocie futuros del petróleo, mientras el gobierno busca medidas para contener los precios de la energía, que han aumentado por el conflicto en Oriente Medio.

El brent ya se disparó este jueves casi un 5 %, y finalizó en 85,41 dólares, situándose en sus niveles máximos desde julio de 2024 mientras se mantiene la incertidumbre sobre la duración y la escalada de la guerra y el miedo a las interrupciones de suministro del petróleo y gas.

Trump aseguró este jueves que su Gobierno tomará «de manera inminente» medidas para controlar los efectos de la guerra sobre los precios del crudo, aunque no ofreció más detalles por el momento.

Asimismo, había anunciado ya que la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) proporcionará «a un precio muy razonable» seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera que navegue por el estrecho de Ormuz, e incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región.

Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial. EFE

