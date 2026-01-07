El crudo Brent baja de los 60 dólares mientras el mercado sopesa la situación en Venezuela

Londres, 7 ene (EFE).- El barril del crudo Brent para entrega en marzo cayó este miércoles un 1,22 %, por debajo de los 60 dólares -concretamente en 59,96- al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, mientras el mercado digiere los planes de EE.UU. en Venezuela.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,74 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto al cierre de la jornada anterior, cuando acabó en 60,70 dólares.

El Brent siguió a la baja este miércoles, ante los temores de los inversores de que los planes de Estados Unidos de importar «entre 30 y 50 millones» de barriles de crudo venezolano puedan acrecentar un escenario, ya anticipado, de exceso de oferta a nivel mundial.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada apuntó este miércoles que, aunque el impacto de estas acciones puedan darse a largo plazo, la conclusión es que, tarde o temprano, se extraerá más petróleo.

«Venezuela tardará un tiempo considerable en recuperar la producción a niveles anteriores. Si observamos una recuperación más fluida de la producción petrolera venezolana, esto sería ligeramente bajista para los precios del petróleo, en medio de la preocupación por un exceso de oferta», dijo el analista.

Salvo un breve repunte a principios de semana, el Brent acumula varias sesiones en rojo tras el derrocamiento y posterior captura del hasta ahora presidente de Venezuela Nicolás Maduro en una intervención militar por parte de EE.UU. el pasado sábado.

En ciernes, en el lado alcista, el mercado está pendiente de más interceptaciones de petroleros en relación con Venezuela, después de que Estados Unidos capturase dos buques en el Atlántico y en el Caribe este miércoles; así como de las tensiones crecientes por las amenazas de Washington sobre una hipotética «adquisición» de Groenlandia. EFE

