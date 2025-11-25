El crudo Brent cae más de un 2 % ante un posible plan de paz para Ucrania

1 minuto

Londres, 25 nov (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en enero caía este martes más de un 2 % en el mercado de futuros de Londres, ante la posibilidad de un plan de paz para Ucrania que podría derivar en una mayor oferta de crudo en el mercado internacional.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, llegó a bajar un 2,33 %, hasta 61,89 dólares, en torno a las 12.45 GMT en el ICE Futures, aunque luego moderaba su descenso y cotizaba a 61,96 dólares a las 14.50 GMT, un 2,22 % menos que al cierre del lunes.

Tras empezar la semana al alza, el crudo europeo retrocedía por la expectativa de un acuerdo entre Ucrania y Rusia, que podría relajar las sanciones sobre Moscú y aumentar la oferta global de petróleo.

Los mercados también siguen atentos a la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, ya que un eventual recorte de tipos podría impulsar la demanda de crudo en el futuro, aunque por ahora el exceso de oferta domina el sentimiento de los inversores. EFE

