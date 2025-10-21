El Cuenca lidera hexagonal por cupo para la Sudamericana al mando del argentino Araujo

Guayaquil (Ecuador), 20 oct (EFE).- El Deportivo Cuenca cerró este lunes la segunda fecha como líder del hexagonal de la Liga Pro de Ecuador en el que se disputa un cupo para la Copa Sudamericana 2026, tras vencer por 2-0 en su visita a El Nacional.

El equipo que dirige el argentino Norberto Araujo alcanzó el primer puesto del hexagonal, con 49 puntos acumulados en la actual temporada, gracias a los goles de los atacantes Jorge Ordóñez y de Alejandro Tobar.

La derrota agudizó más la crisis de El Nacional, que se quedó en el quinto puesto, con 35 unidades, y que también perdió por expulsión al defensa Rommel Cabezas, al minuto 80.

Al segundo lugar pasó el Emelec, con 46 puntos, y le siguen el Macará, con 44; Aucas, con 42; El Nacional, 35, y Delfín, con 32.

Por su parte, el Independiente del Valle acumuló 70 puntos y se mantiene como líder absoluto del campeonato, mientras que en el segundo lugar del hexagonal por el título de este año quedó Liga de Quito, con 55 unidades, a falta de ocho fechas para que concluya el torneo.

Las posibilidades son cada vez más grandes para que el cuadro del Valle gane el título en Ecuador. Además, por haber terminado primero la fase regular de la Liga Pro, se adjudicó un billete a la fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

De su lado, Liga de Quito revivió su aspiración por asegurarse el billete local restante para la fase de Grupos de la próxima Libertadores, tras la goleada por 3-0 sobre Barcelona, que se complicó al ubicarse en el tercer puesto, con 54 unidades.

El hexagonal final por el título otorgará un tercer billete para la próxima Libertadores, pero desde la fase previa dos, mientras que los otros tres equipos se asegurarán un billete cada uno para la próxima Sudamericana.

El campeón de la Copa Ecuador de 2025 recibirá un pase desde la fase previa uno de la próxima Libertadores, y el cuarto cupo para la Sudamericana 2026 será para el ganador del segundo hexagonal de la Liga Pro.

La tabla de goleadores de Ecuador la comandan Byron Palacios, de Universidad Católica; Jorge Daniel Valencia, del Manta y el argentino Claudio Spinelli, del Independiente del Valle, con 17 goles cada uno. EFE

