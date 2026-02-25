El déficit de la balanza comercial de El Salvador se redujo un 11,7 % en enero

2 minutos

San Salvador, 25 feb (EFE).- El déficit de la balanza comercial de El Salvador se redujo un 11,7 % en enero pasado, respecto al mismo mes de 2025, para llegar a 799,2 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) divulgados el miércoles.

Las cifras oficiales indican que el déficit pasó de 905,3 millones en enero de 2025 a 799,2 millones en 2026, una reducción de 106,1 millones de dólares.

Esta caída en el déficit comercial se vio impulsado por un incremento del 8,5 % en las exportaciones y una caída de las importaciones del 4,4 %, de acuerdo con los datos del BCR.

Las exportaciones pasaron de 515,7 millones en enero de 2025 a 559,4 en la actualidad, un incremento de 44,3 millones; mientras que las importaciones pasaron de 1.421 millones el año pasado a 1.358,6 millones en enero de 2026, con una caída de 62,4 millones.

Los principales productos que El Salvador importa son azúcar con 44,6 millones y camisetas con 34,9 millones, mientras que en las importaciones son los aceites de petróleo y gas de petróleo con 123,8 y 50,6 millones de dólares, respectivamente.

Estados Unidos sigue siendo el principal socio de El Salvador con la venta de 326,8 millones de dólares de bienes en este periodo y compra de 206,4 millones, lo que deja al país centroamericano con un déficit 120,4 millones en su relación comercial.

Por su parte, China es el segundo mayor vendedor de bienes a El Salvador con 315,6 millones en importaciones, pero no se cuela entre los primeros 10 compradores de mercancías, con lo que el déficit con China es de 314,7 millones de dólares. EFE

hs/rao/lnm