El dólar llega a los 3,52 soles en Perú, al acumular un apreciación del 4,49 % en 2026

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Lima, 28 abr (EFE).- La cotización del dólar en Perú ha subido el 4,49 % en lo que va de 2026, al llegar este martes a los 3,52 soles en la apertura de la jornada, en respuesta a la guerra en Medio Oriente y a los resultados de la elección presidencial que ponen -virtualmente- en segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez.

Según las cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la cotización de soles por cada dólar bajó en el cierre a 3,51, frente al cierre de 3,50 en la víspera y a la apertura de 3,49 soles por dólar en esa misma jornada.

La variación porcentual de los últimos doce meses reportó una caída del 4,22 % hasta la fecha.

A su vez, el tipo de cambio interbancario alcanzó este martes un máximo de 3,52 soles y un mínimo de 3,51 soles, agregó el banco emisor en su página web, lo que implica el pico más alto desde el inicio del año en curso.

Por otro lado, las casas de cambio reportaron una cotización de 3,53 soles y las ventanillas virtuales de los bancos elevaron el precio a 3,55 soles, según informaron medios locales.

La depreciación de la moneda peruana responde, según los analistas consultados por la prensa, a una virtual segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez, que representan tendencias políticas y económicas opuestas, y especialmente después de las más recientes encuestas que les dan un empate de cara a la ronda definitiva del 7 de junio próximo.

Sánchez ha declarado que está dispuesto a conversar con el presidente del BCRP, Julio Velarde, un reconocido banquero que está en el cargo desde 2006 y a quien se le atribuye la estabilidad de la política monetaria en el país, después de afirmar que lo sacaría de ese puesto como primera medida de gobierno.

Igualmente, según los analistas, la tensión en Medio Oriente -por la incertidumbre que genera el postergado diálogo entre Estados Unidos e Irán- incrementa las expectativas de una probable alza del precio del petróleo a nivel internacional. EFE

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