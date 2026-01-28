El dólar repunta tras alcanzar ayer su nivel más bajo en cuatro años

2 minutos

Nueva York, 28 ene (EFE).- El dólar repuntó este miércoles tras caer ayer hasta su nivel más bajo en cuatro años e impulsado por las últimas declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Bessent indicó hoy a CNBC que Estados Unidos «siempre ha tenido una política para un dólar fuerte» después de que el dólar cayera ayer hasta 93,58 unidades, su nivel intradía más bajo desde 2022.

El secretario del Tesoro también negó hoy a CNBC que el Gobierno de Estados Unidos tenga pensado intervenir en el mercado de divisas o fortalecer el yen japonés.

«Si implementamos políticas sólidas, el dinero fluirá. Estamos reduciendo nuestros déficits comerciales, así que automáticamente eso debería conducir a una mayor fortaleza del dólar con el tiempo», apuntó.

A la 15:00 hora local (20:00 GMT), el dólar tomaba impulso y subía un 0,65 %, hasta 96,43 puntos.

Su bajada en la sesión previa tuvo lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no mostrara preocupación por la depreciación de la moneda en unas declaraciones a Fox News.

Al ser preguntado si el dólar había caído demasiado, el líder republicano dijo: «No, me parece genial».

Estos comentarios han llevado a pensar que Trump podría tener interés en un dólar más débil que impulse las exportaciones de EE. UU., aunque no está claro que sea así.

Además, esta semana el temor a un nuevo cierre del Gobierno federal y la amenaza de Trump de incrementar los aranceles impuestos a Corea del Sur también han lastrado a la moneda.

Desde comienzos de año, el dólar se ha depreciado un 2 % frente al euro, hasta un 3 % frente al yen y un 3,5 % frente al franco suizo.

