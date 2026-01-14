El dólar se negocia en Colombia en su nivel más bajo en más de cuatro años

Bogotá, 14 ene (EFE).- La cotización oficial del dólar en Colombia abrió este miércoles en 3.663,24 pesos, la más baja en cuatro años y medio, presionada por los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que provocan fuga de capitales hacia los mercados emergentes, y por factores internos.

Durante la jornada, el billete verde tocó un mínimo de 3.610 pesos, mientras que en las casas de cambio se negociaba a 3.630 pesos para la compra y 3.770 pesos para la venta.

La moneda estadounidense no alcanzaba un nivel tan bajo desde el 15 de junio de 2021, cuando se situó en 3.626,02 pesos, y aunque la apreciación del peso viene desde finales de 2025, en lo que va de este año la moneda colombiana acumula una subida del 2,5 %.

«Las divisas latinoamericanas, lideradas por el peso colombiano, el real brasileño y el peso chileno, siguen mostrando fortaleza en 2026; el peso colombiano alcanza su máximo en cuatro años», señaló este miércoles el análisis diario del BBVA Corporate & Investment Banking.

Según el BBVA, «el peso colombiano tuvo el mejor desempeño el martes después de un fin de semana largo (por festivo local), quizás ayudado por una recuperación positiva del lunes, junto con el impulso de una nueva emisión de bonos en dólares y la mejora en las perspectivas de victoria del candidato de derecha en las próximas elecciones colombianas».

El Gobierno colombiano hizo el martes la emisión de deuda más grande de su historia con la colocación de tres nuevos bonos globales con vencimiento en 2029, 2031 y 2033, por un total de 4.950 millones de dólares, lo que supone el ingreso de más moneda fuerte al país.

De otro lado, el escenario electoral colombiano para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo muestra una subida en la intención de voto del candidato Abelardo de la Espriella, del partido de extrema derecha Defensores de la Patria, lo que agrada a algunos inversores porque un eventual gobierno suyo puede frenar el creciente gasto público, entre otros cambios económicos.

Impacto económico

Sectores del Gobierno celebran la bajada del dólar como una muestra de confianza en la política económica del presidente Gustavo Petro, pero hay quienes advierten que es necesario moderar el optimismo.

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, señaló hoy que aunque la fuerte apreciación del peso, del 16,9 % en el último año, «para muchos suena a una ‘buena noticia'», esa variación perjudica a los exportadores.

«Para un país que vive de producir y exportar, una revaluación tan rápida tiene un costo real: perdemos competitividad y se reducen los ingresos de quienes generan divisas y desarrollo económico», manifestó.

Según Bahamón, «en el café, el impacto es directo y fácil de entender» pues la revaluación del peso hace que caigan los ingresos de las familias cafeteras, por lo que pidió «cuidar la competitividad» para «proteger el ingreso rural, el empleo y las exportaciones».

«La fortaleza de Colombia no se mide por una moneda artificialmente fuerte, sino por un aparato productivo competitivo, capaz de generar valor, empleo y divisas de manera sostenible», agregó. EFE

