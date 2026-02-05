El DAX 40 cae un 0,46 % ante el nerviosismo por los metales y el bitcoin

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 5 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 0,46 % ante el nerviosismo por la caída de precio de los metales preciosos y del bitcoin, así como por las tecnológicas que se ven afectadas por la inteligencia artificial.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,46 % en 24.491,06 puntos.

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tipos de interés en el 2 % y su presidenta, Christine Lagarde, dejó entrever que seguirán ahí durante algún tiempo.

«Estamos en una buena posición, la inflación está en una buena posición», dijo la presidenta del BCE.

Asimismo, Lagarde apenas mostró preocupación por la apreciación del euro desde marzo del pasado y dijo que está ya considerada en el análisis económico del BCE.

La cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana repuntó en diciembre un 7,8 % respecto a noviembre y un 13 % en términos interanuales.

Las bolsas de todo el mundo muestran la preocupación por las ingentes inversiones que han realizado muchas compañías tecnológicas en la inteligencia artificial.

El fabricante de armamento Rheinmetall perdió un 6,5 %, hasta 1.571 euros, porque las expectativas de la compañía para 2026 son más bajas de lo que esperaba el mercado en un momento de negociaciones entre rusos y ucranianos con mediación estadounidense en Abu Dabi para lograr la paz.

Rheinmetall dijo en un encuentro con inversores que prevé unos ingresos entre 13.200 y 14.100 millones de euros este año.

Deutsche Bank cayó un 3,9 %, hasta 30,70 euros, y Commerzbank bajó un 3,8 %, hasta 33,79 euros.

El grupo Volkswagen cedió un 3,7 %, hasta 102,10 euros, mientras el grupo Mercedes-Benz se dejó un 3,2 %, hasta 58,99 euros.

El fabricante de chips Infineon ganó un 2,7 %, hasta 41,41 euros, y el productor de software para empresas SAP cerró con una subida de un 2 %, hasta 170,48 euros, tras iniciar una recompra de acciones de hasta 10.000 millones de euros hasta finales del próximo año.

SAP quiere recomprar en bolsa hasta finales de julio acciones propias por valor de, como mínimo, 2.600 millones de euros. EFE

aia/fpa