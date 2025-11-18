El DAX 40 cae un 1,74 % a niveles mínimos desde junio, debido a la aversión al riesgo

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 18 nov (EFE).- El DAX 40 cayó hoy un 1,74 %, caída por cuarta negociación consecutiva, hasta niveles mínimos desde junio, debido a la aversión al riesgo de los inversores por falta de orientación porque durante el cierre de la Administración estadounidense no se publicaron datos relevantes.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 1,74 %, en 23.180,53 puntos, y acumula una ganancia en lo que va de año del 17 % aproximadamente.

Los inversores esperan a la publicación de los resultados trimestrales de la tecnológica estadounidense Nvidia el miércoles y el informe de empleo de EEUU de septiembre el jueves.

El sector privado estadounidense perdió 2.500 empleos semanales en las últimas cuatro semanas antes del 1 de noviembre, según datos de ADP, que muestran un debilitamiento del mercado laboral estadounidense, y los pedidos a las fábrica subieron en EEUU un 1,4 % en agosto, como se esperaba.

Sólo cuatro empresas cerraron hoy con ganancias en el selectivo de la Bolsa de Fráncfort.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, avanzó un 2,80 %, hasta 209,30 euros, pero Deutsche Bank perdió un 4,3 %, hasta 29,50 euros, y Commerzbank cayó un 4,1 %, hasta 31,34 euros.

El fabricante armamento Rheinmetall perdió un 0,4 %, hasta 1.716 euros, después de informar a analistas financieros de que quiere lograr una facturación de 50.000 millones de euros en 2030, por lo que quintuplicará la cifra respecto a 2024 (9.800 millones).

El consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger, se mostró optimista debido a las numerosas guerras y conflictos internacionales y prevé una rentabilidad operativa de más del 30 % en 2030 (15,2 % en 2024).

Estos pronósticos dispararon en un primer momento la cotización de las acciones de Rheinmetal, pero cerró la negociación en pérdidas.

La empresa de venta de moda por internet Zalando subió un 0,6 %, hasta 22,30 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, encabezó las pérdidas con una caída del 6,4 %, hasta 106,95 euros, después de haber subido con fuerza las negociaciones anteriores. EFE

aia/lar