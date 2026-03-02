El DAX 40 de Fráncfort cae un 2,56 % y Lufthansa y TUI se desploman tras la guerra en Irán

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 2 mar (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort este lunes bajó un 2,56 %, mientras el grupo de aerolíneas Lufthansa y el operador turístico TUI se desplomaron tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y el aumento de la violencia en Oriente Medio.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 2,56 % en 24.638,00 puntos.

«La duración y la posible escalada del conflicto determinarán posiblemente la percepción de riesgo y podrían lleva a una volatilidad más elevada en los mercados financieros», según los economistas de Deutsche Bank.

La actividad del sector manufacturero de EEUU se ralentizó en febrero, pero sigue en crecimiento, según datos del Instituto para la Gestión de Suministros (ISM por sus siglas en inglés) y de S&P.

Además, las ventas minoristas de Alemania bajaron en enero un 0,9 % respecto al mes anterior, aunque subieron un 1,2 % interanual.

Los datos económicos pasaron desapercibidos en el mercado de valores porque la situación geopolítica acaparó la atención.

Todos los valores que componen el DAX 40, el selectivo de Fráncfort, bajaron, excepto la empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care y Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, que ganaron entre un 1 % y un 0,4 %.

Israel y EEUU atacaron el sábado Irán, que respondió con ataques por toda la región, en un conflicto que se ha expandido por toda la región.

El precio de del petróleo y el gas se ha disparado tras la incertidumbre sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20 % del crudo y el gas que se vende por mar.

El Brent, el de referencia en Europa, se ha disparado casi un 10 %, hasta los 80 dólares, un nivel en el que no cotizaba desde finales de junio.

El precio del gas también se disparó este lunes un 26,9 %, hasta casi 40 dólares.

El fabricante de la gama alta BMW cayó un 5 %, hasta 85 euros, Volkswagen bajó un 4,4 %, hasta 96,74 euros, y Mercedes-Benz perdió un 4 %, hasta 56,63 euros .

TUI se desplomó un 9,9 %, hasta 7,28 euros, y Lufthansa cedió un 5,2 %, hasta 8,61 euros, en el índice de empresas medianas MDAX.

Lufthansa va a suspender sus vuelos a Oriente Medio hasta el 8 de marzo y TUI también ha cancelado sus viajes a las región, a Israel hasta el 8 de marzo, a los Emiratos Árabes Unidos hasta el 6 de marzo, y a Qatar y Baréin hasta el 2 de marzo . EFE

aia/psh