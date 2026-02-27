El DAX 40 en tablas (-0,02 %) tras cifras de precios de EEUU y la cautela de inversores

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 27 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort cerró este viernes en tablas, con una leve caída del 0,02 %, tras los precios de producción de EE.UU. y debido a la cautela de los inversores ante las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra (Suiza) sobre el programa nuclear iraní.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,02 % en 25.284,26 puntos, y acumuló una subida en febrero del 3 %.

Los precios de producción subieron en EE.UU. en enero un 0,5 %, respecto al mes anterior (0,4 % en diciembre) y un 2,9 % interanual, más de lo previsto.

Estas cifras pueden repercutir en los precios de consumo, que son los que considera la Reserva Federal (Fed) para decidir su política monetaria.

La Fed no bajará los tipos de interés si considera que existen presiones inflacionistas.

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, consideró que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra avanzaron.

Las negociaciones continuarán la próxima semana en Viena, donde se encuentra la sede de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, dijo el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, por lo que se redujo el temor a un ataque inminente estadounidense.

El portal inmobiliario Scout24 ganó un 4,7 %, hasta 72,25 euros, tras comentarios positivos de la británica Rightmove, que ve en la tecnología de inteligencia artificial (IA) más oportunidades para el sector que amenazas.

La empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom subió un 3,6 %, hasta 34,09 euros, y Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, avanzó un 2,6 %, hasta 232,40 euros.

Commerzbank cayo un 3,7 %, hasta 34,65 euros, y Deutsche Bank cedió un 2,4 %, hasta 30,30 euros.

El grupo químico BASF perdió un 1,9 %, hasta 48,70 euros, después de publicar pronósticos cautelosos para este año y las cifras definitivas de su balance de 2025.

En el índice tecnológico TecDAX se dispararon las acciones de 1&1 por rumores de que Telefónica quiere adquirir la compañía.

«El Español» informó este viernes de que Telefónica negocia con el operador alemán de telefonía móvil 1&1, propiedad de United-Internet.

Una portavoz de United-Internet rehusó comentar a EFE los rumores.

1&1 ganó un 8,3 %, hasta 24,20 euros, y United-Internet se disparó un 13,3 %, hasta 28 euros.

1&1 tiene un acuerdo de itinerancia con Vodafone mediante el cual los clientes de 1&1 tienen acceso a la red de la británica en Alemania y ya no es cliente de Telefónica Alemania, que está en el país con la red de O2. EFE

