El DAX 40 sube 0,18 % ante el cierre de Wall Street

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 27 nov (EFE).- El DAX 40 subió hoy un 0,18 %, ganancia por cuarta negociación consecutiva, tras una jornada de menor volumen de negocios porque los mercados estuvieron cerrados en EEUU, donde se celebra el Día de Acción de Gracias.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,18 % en 23.767,96 puntos.

La renta variable alemana ha recuperado prácticamente las pérdidas de noviembre impulsada por los avances en las negociaciones de paz para Ucrania y las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés.

El fabricante de semiconductores Infineon ganó un 2,6 %, hasta 35,71 euros, y la empresa de tecnología sanitaria Siemens Energy, matriz de Gamesa, avanzó un 2 %, hasta 114,40 euros.

Deutschen Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, subió un 1,8 %, hasta 225,50 euros, máximo desde mediados de octubre, después de que el banco de inversión estadounidense JPMorgan elevara la cotización objetivo hasta 292 euros.

La empresa de energía RWE cayó un 1,5 %, hasta 43,44 euros, y E.on perdió un 1,3 %, hasta 15,33 euros, tras comentarios negativos de un experto de Goldman Sachs debido a los planes de regulación de la Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur).

Commerzbank perdió un1,4 %, hasta 33,97 euros, después de haber subido casi un 6 % el miércoles.

El fabricante alemán de ropa y calzado deportivos Puma se disparó en el índice MDAX de empresas medianas un 18,9 %, hasta 20,22 euros, debido a rumores de adquisición por parte de la empresa china Anta Sports y el interés también de otras compañías como la también china Lin Ning y la japonesa Asics. EFE

