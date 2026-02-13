El DAX 40 sube un 0,25 % tras las cifras de inflación de EE.UU.

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 13 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió este viernes un 0,25 %, tras la publicación de la caída de la inflación en EE.UU., que fue mayor de lo previsto pero tampoco acerca la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) baje sus tipos de interés pronto.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) estadounidense se moderó en enero hasta el 2,4 % interanual, tres décimas menos que en diciembre, según informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,25 % en 24.914,88 puntos y acumula una subida semanal del 0,8 %.

En los mercados de valores se mantiene la preocupación por los riesgos geopolíticos y la inteligencia artificial, que puede dañar los modelos de negocio de algunas empresas.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 4,6 %, hasta 218,10 euros.

El fabricante de motores para aviones MTU subió un 4,6 %, hasta 394,40 euros, y el de armamento Rheinmetall avanzó un 1,9 %, hasta 1.609 euros, impulsados ante los buenos resultados y perspectivas de la compañía francesa Safran y la de satélites Eutelsat.

Commerzbank perdió un 5,7 %, hasta 32,16 euros, y Deutsche Bank cayó un 4 %, hasta 29,60 euros.

También contribuyó a la caída la propuesta del canciller alemán, Friedrich Merz, de reformar los mercados de carbono porque hicieron a la industria de la Unión Europea (UE) menos competitiva, según analistas de Citi.

La situación ha empeorado con las discusiones de la posible eliminación de los costes de CO2 en la generación de electricidad a gas en Italia para reducir los costes de la energía.

Todo esto puede reducir los precios de la electricidad y del CO2.

El grupo industrial y tecnológico Siemens bajó un 2,3 %, hasta 251,05 euros, debido al reparto de dividendos. EFE

