El DAX 40 sube un 0,87 % después de que Supremo de EE. UU. invalidase aranceles de Trump

2 minutos

Berlín, 20 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió este viernes un 0,87 %, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarase este viernes que el Gobierno de Donald Trump se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus aranceles a los socios comerciales.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con un aumento del 0,87 %, hasta los 25.260,69 puntos, en comparación con los 25.043,57 puntos de la víspera.

El MDAX de las medianas empresas subió un 1,09 % hasta los 31.823,39 puntos.

El Supremo estadounidense falló este viernes que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

Por otro lado, la Oficina Federal de Estadística (Destatis) de Alemania informó este viernes de que las exportaciones germanas alcanzaron en 2025 un valor de 1,563 billones de euros, un 0,9 % más que en el año anterior.

Alemania logró un superávit de 200.500 millones de euros en su balanza comercial de 2025, 42.400 millones de euros menos que en 2024, en unos doce meses en los que la economía germana volvió a tener a China como principal socio para el comercio.

El fabricante de automóviles Porsche ganó este viernes un 2,72 % hasta los 36,95 euros, mientras que la empresa textil Adidas ganó un 2,42 % hasta los 159,00 euros.

Por el contrario, la farmacéutica Bayer cayó un 4,36 % hasta los 43,60 euros y la tienda virtual Zalando cedió un 1,62 % hasta los 20,69 euros. EFE

cph/psh