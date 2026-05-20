El denominado «cazadictadores» dice que Trump debe enfrentar a la justicia internacional

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe enfrentar a la justicia internacional por la guerra en Irán y su apoyo a las acciones de Israel, afirmó el martes el abogado estadounidense Reed Brody, conocido como el «cazadictadores», en una entrevista con la AFP.

Este exfiscal, que ha hecho carrera por décadas al perseguir a gobernantes por violaciones de derechos humanos, también califica la actuación de Israel en Gaza como «genocidio».

Y tiene en la mira a los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes un grupo de expertos de la ONU que él integra acusa de crímenes de lesa humanidad.

Brody, hijo de un sobreviviente del nazismo, participa en Panamá en el festival literario Centroamérica Cuenta, donde presentó su libro «Atrapar a un dictador».

Entre sus logros judiciales está el proceso que impuso cadena perpetua al expresidente de Chad Hisséne Habré en 2016 por crímenes contra la humanidad. También ha intervenido en los casos del exdictador chileno Augusto Pinochet y del expresidente de Gambia Yahja Jammeh.

– Pregunta: ¿Cómo se captura a un dictador? –

Respuesta: Lo más importante es poner a las víctimas en el centro (…) para captar la atención pública. Segundo, la perseverancia, la tenacidad, la obstinación (…), nunca hay que rendirse.

P: ¿Es más fácil detener a un dictador ahora?

R: El derecho penal internacional cambió con la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) y el arresto de Pinochet en 1998 fue un punto de inflexión. Ahora ha vuelto a ser difícil porque los derechos humanos están cada vez más subordinados a la lucha de las potencias. La CPI ha emitido órdenes de arresto contra (el presidente ruso Vladimir) Putin, contra (el primer ministro israelí Benjamín) Netanyahu, pero las posibilidades de que sean capturados y llevados a la justicia están todavía muy alejadas.

P: ¿Son ahora los dictadores muy diferentes a los de antes?

R: Todos tienen en común un desprecio por las reglas democráticas, por el bienestar del pueblo. Tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, un aspirante a dictador. Él está haciendo todo para aniquilar los contrapoderes y convertirse en dictador (…). Estoy hablando de Donald Trump.

P: ¿Trump debe enfrentar a la justicia internacional?

R: Sí. En el mismo sentido que Putin ha cometido un crimen de agresión (en Ucrania), Trump con su guerra contra Irán es un presunto criminal por haber violado el principio fundacional del orden internacional (…), la Carta de Naciones Unidas.

Él no está por encima del derecho internacional, no puede invadir a otro país porque le dé la gana, no puede bombardear barcos en el Caribe porque sí, ni sancionar a jueces internacionales en represalia (…). También, por complicidad con los crímenes cometidos por Israel en Gaza.

P: ¿Cree que algún gobierno vaya a detener a Trump?

R: El talón de Aquiles de la justicia internacional (…) es el doble rasero, comenzando con Nuremberg, donde se juzgó a los nazis (…) y no a los americanos, por ejemplo, por el bombardeo de Dresde, o en el tribunal de Tokio donde las atrocidades japonesas fueron examinadas, pero no Hiroshima y Nagasaki. Los instrumentos de la justicia internacional han sido casi exclusivamente utilizados contra los enemigos derrotados o adversarios de Occidente.

P: ¿Cómo califica la intervención de Israel en Palestina?

R: Soy judío, mi padre sobrevivió tres años en campos de trabajo (…) pero no puedo soportar que Israel, en nombre del pueblo judío, haga a los palestinos lo que históricamente se ha hecho al pueblo judío. Alzo mi voz cuanto pueda para denunciar los crímenes y el genocidio que ha cometido Israel en Gaza.

P: ¿Cuáles son actualmente los mayores dictadores?

R: Comienzo siempre con Trump porque el peligro es que trata de ser dictador en el país más importante del mundo. Que haya un dictador en China o en Corea del Norte, eso ya lo tenemos por descontado.

P: ¿Y en América Latina?

R: Rosario Murillo y Daniel Ortega (…) han impuesto un silencio total, han convertido su país en un territorio donde no hay ningún partido de oposición, ninguna prensa de oposición, oenegé crítica o contestación (…). Ahora están intentando silenciar a los cientos de miles de nicaragüenses en el exilio.

P: Mucha gente celebró la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y ahora Estados Unidos presiona a Cuba. ¿Son formas para acabar con gobiernos considerados autoritarios?

R: Cualquier intervención que no pone en el centro las preocupaciones y el bienestar del pueblo no puede considerarse legítima, y tampoco si no tiene un aval multilateral. No creo que la intervención de Estados Unidos haya sido con la idea de promover el bienestar de los venezolanos.

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