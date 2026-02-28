El deporte en México, en vilo en febrero por la violencia tras la muerte de ‘El Mencho’

Redacción Deportes, 28 feb (EFE).- La ola de violencia desatada en México el 22 de febrero tras la muerte en Jalisco del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, reconocido como ‘El Mencho’, puso en jaque a uno de los países sede del Mundial de Fútbol 2026 y generó dudas sobre la seguridad para albergar allí eventos deportivos.

El día que cayó ‘El Mencho’, el fútbol mexicano suspendió el clásico femenino de la décima jornada entre Guadalajara y América, en el estadio Akron de Zapopan, y también el partido Querétaro-Juárez de la Liga MX, en el estadio La Corregidora de Querétaro.

El Akron, precisamente, acogerá en cuatro meses cuatro encuentros del Mundial 2026 (Corea del Sur-Ganador Repesca Europea, México-Corea del Sur, Colombia-Ganador de Repesca FIFA y Uruguay-España).

Ante la incertidumbre del mundillo del deporte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dio un parte de tranquilidad y afirmó que su país hará el Mundial junto con EE.UU. y Canadá. «La sede es México. Sus sedes son las que son y no hay ningún cambio».

Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que el Mundial sigue en pie en el país norteamericano. «Tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos de que todo se hará de la mejor manera posible».

Ciudad de México albergará el 11 de junio el partido inaugural del Mundial y tiene cuatro partidos más programados. Guadalajara y Monterrey, cada una, serán sedes de otros cuatro juegos.

Sin embargo, pese al espaldarazo de la FIFA, México sufrió un revés cuando World Aquatics, el ente de los deportes acuáticos, anunció el día 26 la suspensión de la parada en Zapopan de la Copa Mundial de Saltos, prevista del 5 al 8 de marzo próximo.

Esta es la primera suspensión de un evento deportivo en México a raíz de la muerte de ‘El Mencho’.

A continuación, otros hechos destacados del deporte americano en febrero:

NFL: Los Seahawks, campeones del Super Bowl

Los Seattle Seahawks se desquitaron de los New England Patriots y les doblegaron 13-29 en el Super Bowl LX del Levi’s Stadium, en Santa Clara, para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi, en una tarde en la que el ritmo lo puso Bad Bunny con su espectáculo del descanso.

Cinco goles de campo transformados por Jason Myers, récord en el Super Bowl, le entregaron el título a los Seahawks que celebraron ante unos Patriots que hace once años les negaron el trofeo en Phoenix.

Fútbol: James ficha por el Minnesota United…

El Minnesota United de la MLS fichó al colombiano James Rodríguez, que se encontraba sin equipo tras dejar al León mexicano en noviembre.

James estará vinculado al Minnesota hasta junio de 2026, con una opción del club para extender el contrato hasta final de temporada. Este es el decimotercer equipo en la trayectoria de Rodríguez, que nunca ha tenido más de tres temporadas seguidas en un mismo club.

… Y Gallardo se fue de River Plate

Marcelo Gallardo anunció el día 23 su renuncia como técnico de River Plate. Su último partido como DT del Millonario fue tres días después ante Banfield en el estadio Monumental de Buenos Aires por la séptima jornada del torneo Apertura argentino, con triunfo por 3-1, largas ovaciones y silbatina para los jugadores.

El entrenador le puso fin así a su segundo ciclo en River, en el que no ganó títulos.

Boxeo: Mayweather-Pacquiao, en un ring 11 años después

Manny Pacquiao, de 47 años, y Floyd Mayweather, de 49, volverán a enfrentarse sobre un ring el próximo 19 de septiembre en Las Vegas (EE.UU.), once años después del combate ganado por el estadounidense.

La pelea será retransmitida por Netflix, que en un comunicado aseguró que «hay asuntos pendientes -y mucha rivalidad- entre dos de los mejores boxeadores de todos los tiempos».

Tenis: Shelton se corona en Dallas

Ben Shelton anuló tres bolas de partido y ganó 3-6, 6-3 y 7-5 a Taylor Fritz para coronarse campeón del ATP 500 de Dallas.

Fritz, primer favorito, tuvo sus tres bolas de partido con 5-4 en el tercer set, pero no pudo aprovecharlas. Para Shelton fue el cuarto título ATP.

Cerúndolo conquista Buenos Aires…

La tercera fue la vencida para Francisco Cerúndolo porque luego de dos finales perdidas se impuso por 6-4 y 6-2 al italiano Luciano Darderi y se quedó con el título del Abierto de Argentina ATP 250.

Cerúndolo se impuso con autoridad ante el segundo sembrado tras una hora y 38 minutos. Luego de caer en las finales en 2021 ante su compatriota Diego Schwartzman y el año pasado con el brasileño Joao Fonseca, el argentino conquistó el cuarto título de su carrera.

… Y Etcheverry logra su primer título ATP en Río

El argentino Tomás Etcheverry ganó su primer título ATP tras una remontada épica en el Abierto de Río de Janeiro ante el chileno Alejandro Tabilo al que venció 6-3, 6-7 (3) y 4-6 en tres horas.

El tenista estrenó su palmarés con 26 años en la arcilla del Jockey Club Brasileiro, después de quedarse a las puertas del título en Santiago, Houston (2023) y Lyon (2024). EFE

