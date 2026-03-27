El desempleo en Brasil sube levemente, pero marca un mínimo para el período

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El desempleo en Brasil subió ligeramente en el trimestre cerrado en febrero, afectado por factores estacionales, aunque se mantiene en su nivel más bajo para ese período desde que existen registros, informó el viernes la autoridad estadística.

La mayor economía de América Latina ha encadenando durante el último año sus mejores tasas de desempleo en más de una década, un dato relevante a siete meses de las elecciones presidenciales.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha convertido los sólidos datos en una de sus principales banderas en sus apariciones públicas de cara a los comicios de octubre, en los que el líder izquierdista buscará la reelección.

La tasa de desocupación fue de 5,8% en el trimestre móvil diciembre-febrero, frente al 6,8% del mismo período del año anterior, según datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Es el nivel más bajo para un trimestre cerrado en febrero desde el inicio de la serie histórica en 2012, cuando se adoptó el método actual de cálculo.

Respecto al trimestre móvil previo, el desempleo subió 0,6 puntos porcentuales.

En el período, 6,2 millones de personas estaban desempleadas en Brasil, de 213 millones de habitantes.

El aumento respecto al trimestre anterior se explica por la caída de empleos en administración pública, educación, salud y construcción, sectores que habitualmente pierden puestos a comienzos de año por el vencimiento de contratos temporales y la menor demanda de obras.

«Hay influencia de movimiento estacional, sobre todo en los segmentos de educación y salud», explicó Adriana Beringuy, coordinadora de encuestas del IBGE.

La informalidad, una característica del mercado laboral brasileño, afecta a 37,5% de los trabajadores, unos 38,3 millones de personas, una leve mejora frente al trimestre anterior.

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