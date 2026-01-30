El desempleo en la zona euro baja ligeramente en diciembre

El desempleo bajó ligeramente en diciembre en la zona euro, hasta el 6,2 % de la población activa, frente al 6,3 % del mes anterior, anunció Eurostat el viernes.

La cifra representa también una leve disminución respecto al mismo mes del año anterior (6,3 %).

El dato engloba a 20 países miembros del euro, el club de la moneda única al que se sumó Bulgaria el 1 de enero.

En el conjunto de la Unión Europea, formada por 27 países, la tasa de desempleo se mantuvo en el 5,9 %, muy cerca de su mínimo histórico (5,8 %), sin variaciones respecto al mes anterior ni al mismo periodo de 2024.

Eurostat estima que 13 millones de personas estaban desempleadas en la UE en diciembre, de las cuales 10,792 millones correspondían a la zona euro.

Dentro de la UE, la tasa más baja se registró en República Checa (3,1 %) y la más alta en Finlandia (10,2 %).

Por su parte, el desempleo juvenil (menores de 25 años) descendió tanto en la UE (-0,2 puntos, hasta el 14,7 %) como en la zona euro (-0,1 puntos, hasta el 14,3 %), según Eurostat.

