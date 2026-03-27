El desempleo en Uruguay se mantiene en el 7,4 % en febrero de 2026

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Montevideo, 27 mar (EFE).- La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en el 7,4 % en el mes de febrero, con lo que no sufrió variantes respecto a enero, según destaca un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística.

El documento, dado a conocer este viernes detalla también que la tasa de actividad se situó en un 64,6 %, al tiempo que la tasa de empleo fue del 59,8 %. Estas cifras tampoco tuvieron cambios.

La mayor tasa de empleo se ubica en el rango de edad de las personas entre los 35 a los 44 años, mientras que la mayor tasa de desempleo aparece en el grupo de las personas más jóvenes (entre los 14 y los 24 años).

Por otra parte, el documento muestra que el desempleo es mayor en Montevideo que en el interior de Uruguay.

De hecho, el pasado 10 de marzo, el Instituto Nacional de Estadísticas presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia e indicó allí que la mayoría de los departamentos (provincias) fronterizos con Argentina tuvieron entre noviembre de 2025 y enero de este año un descenso en la tasa de desempleo en comparación con el mismo período de años anteriores.

Según el informe, se considera como ocupado «a toda aquella persona de 14 años o más de edad que trabajó por lo menos una hora durante el período de referencia de la encuesta, o que no trabajó por estar de vacaciones, o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que seguramente volverá».

Las trabajadores en mención se clasifican en dos: con empleo asalariado o con empleo independiente.

Se estima que el 8,8 % de las personas ocupadas se encuentran subempleadas, es decir, que «trabajan menos de 40 horas (en forma habitual), desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen más trabajo».

En tanto, se considera como desempleado «a toda persona que durante el período de referencia considerado no está trabajando por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo.

Por definición, también son desocupados aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días». EFE

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