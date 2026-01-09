El Diccionario del español dominicano presenta una nueva actualización

2 minutos

Santo Domingo, 9 ene (EFE).- El Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía (Igalex) y la Academia Dominicana de la Lengua (ADL) anunciaron este viernes una nueva actualización del Diccionario del español dominicano (DED), obra lexicográfica de referencia para la variedad dominicana del español.

Esta actualización se denomina DED.2.4 y está disponible para la consulta en el sitio web www.igalex.org.

La segunda edición del DED (DED.2), puesta en circulación en septiempre de 2024, es la primera que cuenta con una versión en línea, además de la edición en papel y una versión en formato de libro electrónico disponible en Amazon, se precisó en un comunicado.

La edición digital permite la actualización permanente del diccionario: la inclusión de nuevas palabras y acepciones o la modificación del contenido que necesite enmienda.

El Igalex y la ADL publican estas actualizaciones trimestralmente con el objetivo de que el contenido disponible para los usuarios sea el más completo y adecuado posible.

En la actualización DED.2.4 se han añadido 54 nuevos artículos, 13 formas complejas, 104 acepciones, 53 ejemplos y 63 etimologías; asimismo, se han modificado, para completarlas o matizarlas, las definiciones de 25 acepciones.

El Diccionario del español dominicano registra y describe el léxico usual propio de la variedad dominicana de la lengua española, con independencia de su apego a las normas.

Este diccionario, que aspira a abarcar el léxico del español dominicano del siglo XX y del XXI hasta la actualidad días, incluye las palabras y las acepciones del vocabulario usual en el español dominicano que no tienen un uso común en el español general.

Solo registra, por tanto, los términos y acepciones del español dominicano que no se consideran comunes a todos los hispanohablantes, independientemente de la variedad dialectal que manejen.EFE

