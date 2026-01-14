El diputado opositor Luis Contreras asume la presidencia del Congreso de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 14 ene (EFE).- El diputado por el opositor partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Luis Alberto Contreras, asumió este miércoles la presidencia de la Junta Directiva del unicameral Congreso de Guatemala para el periodo 2026-2027.

Contreras, que cuenta con 17 años de experiencia legislativa, se comprometió a fortalecer la transparencia institucional y a buscar consensos entre las diversas fuerzas políticas del país, en un discurso pronunciado durante la sesión solemne de juramentación en el cargo.

El representante del distrito de San Marcos por el partido CREO fue electo para el cargo el pasado 3 de noviembre con 149 votos a favor de los 160 parlamentarios que integran la cámara.

El nuevo presidente sucede al también opositor Nery Ramos, del partido Azul, quien pasó a ocupar la primera vicepresidencia en una legislatura que integra tanto a parlamentarios veteranos como a nuevos cuadros electos en 2024.

Con la posesión de Contreras se inicia un periodo clave para el futuro institucional y democrático de Guatemala, ya que este año el Congreso debe elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como al nuevo contralor general de Cuentas.

En su discurso inicial, el presidente del Congreso resaltó que dichas designaciones son «decisiones de Estado» que definirán si el país avanza hacia una democracia sólida o «retrocede hacia la incertidumbre».

Sobre la ruta que seguirá el Legislativo bajo su mando, el diputado subrayó la importancia de la conciliación nacional.

«La Guatemala que queremos no se construye con monólogos ni con imposiciones. Se construye escuchando, conciliando, encontrando puntos de encuentro en medio de nuestras legítimas diferencias. Solo así lograremos consensos que den legitimidad y estabilidad a las instituciones que estamos llamados a renovar».

Junto a Contreras también asumieron los diputados Elmer Palencia y Kevin Escobar, de los partidos de oposición Valor y Cabal, como segundo y tercer vicepresidentes, respectivamente. Los nuevos cinco secretarios del Parlamento guatemalteco son Juan Carlos Rivera (Victoria), Lucrecia Samayoa (BIEN), Gerson Barragán (VIVA), Orlando Blanco (VOS) y Julio López (Cabal). EFE

