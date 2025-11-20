El director del Instituto Cervantes recibe el premio Juchimán de Plata en México

Ciudad de México, 19 nov (EFE).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, recibió este miércoles el Premio Juchimán de Plata entregado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en el este de México, por su contribución al desarrollo cultural.

«Es un honor. La labor del poeta siempre es solitaria y sentirse reconocido es un modo de encontrarle una razón al trabajo y a las apuestas poéticas”, señaló en declaraciones al diario local Tabasco Hoy.

El galardón, una estatuilla de plata que replica la escultura monumental olmeca del mismo nombre, el «Juchimán», ha reconocido a escritores como Sergio Pitol o Elena Poniatowska en anteriores ediciones.

Además del poeta español, también recibieron el premio este año el luchador tabasqueño Canek; el editor peruano Harold Alva Viale; y Estela Susana Lizano Soberón, astrofísica e investigadora mexicana,

Durante su estancia en Tabasco, García Montero participará en varias mesas redondas y diálogos programados por la institución académica en el marco de su aniversario número 67, que se prolongará hasta el sábado, y en la que coincidirá con poetas como el cubano Waldo Leyva.

Posteriormente, viajará a Ecuador para asistir el lunes 24 de noviembre a la inauguración del XVII Encuentro de Poesía en Paralelo Cero 2025 en Quito.

No obstante, García Montero volverá a México a finales de mes para la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el mayor certamen editorial del mundo en español que se celebrará del 29 de noviembre al 7 de diciembre, y donde la ciudad de Barcelona será la invitada especial de la edición de 2025. EFE

