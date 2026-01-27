El director español Jonás Trueba protagoniza un ciclo en París con apoyo del Pompidou

2 minutos

París, 27 ene (EFE).- El director español Jonás Trueba protagoniza desde este martes en París un ciclo retrospectivo de su carrera, organizado en colaboración entre la cadena de cines, productora y distribuidora francesa MK2 y el Centro Pompidou, que actualmente está cerrado por reformas.

Calificado de «artesano discreto» pero «prolífico» del cine español, el ciclo sobre el realizador será la ocasión de ver por primera vez sus primeros cuatro largometrajes en Francia, un país que se dejó fascinar por el hijo del también cineasta Fernando Trueba con ‘La virgen de agosto’ (2019), que fue nominada a mejor película extranjera de los premios César de 2020.

«Filma con gran delicadeza las relaciones amistosas y amorosas, su florecimiento o su marchitamiento, al ritmo de las calles madrileñas», detallaron en un comunicado los organizadores del evento, bautizado ‘Jonás Trueba: Le goût du présent’ (‘Jonás Trueba: El gusto del presente’).

Además de las proyecciones de sus películas, que comienzan hoy con ‘La reconquista’ (2016), Jonás Trueba ofrecerá una clase magistral el 31 de enero, acompañado por algunos de los actores y colaboradores de los que suele rodearse de manera reiterada, como la actriz Itsaso Arana.

Esta última protagonizará igualmente una performance en francés, ‘La balade d’Eva’, a partir de sus diarios de rodaje de ‘La virgen de agosto’.

La iniciativa servirá también de marco para el lanzamiento de un libro sobre el cine del director madrileño de 44 años, titulado ‘Jonás Trueba. Le cinéma, c’est vivre trois fois plus’ (‘Jonás Trueba. El cine es vivir tres veces más’), firmado por Eva Markovits y Judith Revault d’Allonnes, que son también las responsables de la retrospectiva.

La clausura se hará con una «película sorpresa» de 86 minutos que acaba de rodar, en una versión aún no definitiva, el próximo 10 de febrero.

Igualmente inédito, durante el ciclo se proyectará el corto ‘Vistillas’, una película de 27 minutos realizada a partir de imágenes de su teléfono móvil por encargo del Centro Pompidou, para su colección ‘Où en êtes-vous ?’ (‘¿En qué punto estás?’), una iniciativa que el museo parisino utiliza para espolear a cineastas elegidos a embarcarse en una reflexión sobre su trabajo. EFE

