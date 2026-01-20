El director Ric Roman Waugh promete con ‘Shelter’ una gran aventura «de acción y emoción»

3 minutos

Londres, 20 ene (EFE).- El director estadounidense Ric Roman Waugh dijo este martes que su nueva película, ‘Shelter’, es una gran aventura de acción que ofrece además «una verdadera conexión emocional con los personajes», interpretados por el actor británico Jason Statham y la niña angloirlandesa Bodhi Rae Breathnach.

El cineasta presentó la cinta, que se estrena el 30 de enero, en el Cineworld de la céntrica plaza Leicester Square de Londres, donde un grupo de fans esperaban emocionados a todo el elenco, que les saludó en la alfombra roja.

La película cuenta la historia de Mason, un hombre solitario que vive aislado en una remota isla de Escocia y cuya vida da un vuelco cuando rescata a una niña durante una violenta tormenta.

Ese gesto lo obligará a salir de su aislamiento y a enfrentarse a quienes persiguen a la menor, además de a su propio pasado.

Con Naomi Ackie y Bill Nighy completando el reparto, la cinta se rodó principalmente en localizaciones del Reino Unido e Irlanda, y se presenta como uno de los principales estrenos del año en el género de ‘thriller’ y supervivencia.

En declaraciones a EFE, Waugh destacó «la gran química» que hay entre Statham y Breathnach, que debuta en su primer trabajo de acción tras participar en la galardonada ‘Hamnet’.

«Los espectadores participarán en un viaje en el que estarán conectados emocionalmente y apoyarán a los personajes durante todo el caos, esperando y rezando para que al final sigan juntos», manifestó el director.

Statham, conocido por sus papeles muy físicos, consideró que ‘Shelter’ «no se parece a nada que haya hecho antes».

«Tiene una historia ruda, muy ‘cool y muy sentida. Creo que el público estará al borde del asiento por la acción y también tendrá una reacción emocional ante estas dos personas que se unen en circunstancias extrañas y encuentran un propósito el uno en el otro», afirmó a EFE.

Por su parte, Bodhi Rae Breathnach dijo que, pese a la dureza del argumento y el rodaje en localizaciones reales, «fue divertido» actuar en ‘Shelter’ y, sobre todo, «poder aprender de los mejores».

Statham reveló además que, el próximo lunes, empieza el rodaje de ‘Viva la Madness’, una adaptación de la novela de JJ Connolly dirigida por el británico Guy Ritchie, que fue quien le descubrió hace 30 años cuando trabajaba en mercadillos en Londres.

«He estado haciendo mucha acción, pero esto es distinto. Es volver a los tiempos de ‘Snatch’ (2000), con personajes coloridos, drogas, criminales, tipos malos, ese tipo de cosas. Es genial», declaró a EFE.

«Cuando volvemos a trabajar juntos (con Ritchie) -creo que esta será nuestra sexta película- siempre lo pasamos muy bien, nos encanta lo que hacemos», agregó. EFE

