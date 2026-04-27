El dirigente de Hezbolá rechaza las negociaciones directas entre Líbano e Israel

afp_tickers

2 minutos

El dirigente del grupo libanés proiraní Hezbolá Naim Qasem reafirmó este lunes su rechazo a las negociaciones directas entre Líbano e Israel, aunque recibió de inmediato una firme respuesta del presidente, Joseph Aoun.

«Rechazamos categóricamente negociar directamente con Israel», declaró el dirigente del grupo en un comunicado leído en el canal Al Manar.

«Quienes están en el poder deben saber que sus acciones no beneficiarán ni a Líbano ni a ellos mismos», apuntó.

Qasem llamó a las autoridades libanesas a «retroceder en el grave pecado que está metiendo a Líbano en una espiral de inestabilidad».

«Para nosotros, estas negociaciones directas y sus resultados es como si no existieran, y no nos conciernen en lo más mínimo», añadió.

Hezbolá, aseguró, mantendrá su «resistencia defensiva por Líbano y su pueblo». «Por mucho que el enemigo amenace, no retrocederemos, no nos inclinaremos y no seremos derrotados», avisó.

En respuesta, Aoun afirmó en un comunicado que la «traición» era de quienes «llevan a su país a la guerra para alcanzar intereses extranjeros».

«Mi objetivo es poner fin al estado de guerra con Israel, de manera similar al acuerdo de armisticio de 1949», expresó en la nota, en la que agregó: «Les aseguro que no aceptaré llegar a un acuerdo humillante».

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo al disparar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Libaneses e israelíes acordaron una tregua que entró en vigor el 17 de abril, pero desde entonces los ataques de Israel han matado al menos a 36 personas, según un recuento de la AFP a partir de cifras del Ministerio de Salud libanés.

De acuerdo con los detalles de la tregua difundidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Israel se reserva el derecho de seguir atacando a Hezbolá para evitar «ataques planificados, inminentes o en curso».

Hezbolá rechaza enérgicamente esta cláusula y afirma que el texto del acuerdo no fue presentado al gabinete, en el que el grupo y sus aliados están representados.

lar-lk/nad/ahg/dbh/ahg/jvb